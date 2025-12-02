Kabul hayat zor, hatta bu aralar biraz daha zor. Lakin ne demiş Hazreti Mevlâna: “Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin…” Ve iyi günlerin, cesur kararlara ihtiyacı vardır;

-Hayat o kadar kısa ki, birisinden nefret ederek vakit harcama.

-Kimse ama kimse, kendini… çok önemsememeli!

-Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Bazen kabul et, gitsin...

-Birisinin omzunda ağlamak, yalnız ağlamaktan daha iyi gelir.

-İlk maaşından itibaren, emeklilik için para biriktirmeye başla.

-Geçmişinle barış ki, geleceğini zehir etmesin.

-Çocuklarının seni ağlarken görmesinde sorun yok.

-Hayatını, başkalarının hayatı ile kıyaslama. Hangi şartlardan geçerek buraya geldiklerini bilemezsin...

-Mutlu bir çocukluk yaşamak için hiçbir zaman geç değil. Yeniden çocukluğunu yaşamak tamamen sana bağlı ve kimse de karışamaz!

-Hayatta neye tutku duyuyorsan peşinden gitmeli ve bu yolda ‘hayır’ı bir cevap olarak kabul etmemelisin.

-Güzel mumlarını yak, güzel çarşaflarını ser, çeyizindeki yemek takımını kullan. Özel günleri bekleme, bugün gayet de özel!

-Seni üzen sinirlendiren olaylardan sonra şöyle düşün: “Beş yıl sonra bu olayın bir önemi olacak mı?”

-Başkalarının, senin hakkında ne düşündüğünden sana ne!

-Ne demişler; zaman her şeyin ilacı. Zaman ver...

-Durum ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun, değişecek…

-Duaların gücüne inan!..

-Unutma, seni öldürmeyen şey, seni güçlü kılar.

-Her gün mutlaka biraz yürü, harikalar her yerde. Kâh kaldırım taşlarının arasından boy vermiş çiçekte, kâh gökyüzünün renginde görmesini bilene…

-Hayatı çok fazla sorgulama, harekete geç ve gerekeni şimdi yap.

-En iyi şeyler henüz gerçekleşmeyenler, umudunu kaybetme...

-Ne yapacağını bilemediğinde derin bir nefes al, iyi gelecektir.

-Güzel bir pakette ve kurdeleyle bağlı değil ama... Hayat, yine de bir hediye...



Ninem diyor ki; Son pişmanlık fayda vermez.

Hayati meseleler...