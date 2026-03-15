Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayına yönelik, 1 milyar 816 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu! Mart ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek'te bulunduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

"HESAPLARA YATIRILDI"

Göktaş, SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurguladı. Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade eden Bakan Göktaş, şu ifadelere yer verdi:

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mart ayına yönelik toplam 1 milyar 816 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık.

Haberle İlgili Daha Fazlası