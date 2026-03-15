Yıllardır aynı adres, aynı sadakat: Sivas'ta leylekler yuvalarına döndü
Ağır kış şartlarının geride kaldığı Sivas’ta, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte baharın müjdecisi leylekler boy göstermeye başladı. Yıllardır mesken tuttukları Göydün köyündeki yuvalarına dönen leyleklerin o eşsiz anları dron ile havadan görüntülendi.
Ağır kış şartlarının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerine döndüğü Sivas'ta baharın müjdecisi leylekler görülmeye başlandı.
- Sivas'ın birçok noktasında görülen leyleklerden bazıları köylerine döndü.
- Göydün köyüne göçen leylekler yuvalarına yerleşti.
- Leyleklerin önceki yıllarda elektrik direklerine yaptıkları yuvalarına yerleştiği belirtildi.
- Göydün köyü, Sivas kent merkezine 25, Hafik ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
- Leylekler dron ile görüntülendi.
Ağır kış şartlarının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerine döndüğü Sivas’ta baharın müjdecisi olan leylekler görülmeye başlandı. Kentin birçok noktasında görülen leyleklerden bazıları yıllardır mesken tuttukları köye döndü.
DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kent merkezine 25, Hafik ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Göydün köyüne göçen leylekler, yuvalarına yerleşti. Önceki yıllarda elektrik direklerine yaptıkları yuvalara yerleşen leylekler, dron ile görüntülendi.
