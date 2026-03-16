Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, TEKNOSAB içerisinde, Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini hayata geçirerek, sanayicinin üretim maliyetlerini düşürmenin yanında Bursa’yı küresel tedarik zincirinin en stratejik noktası hâline getireceklerini söyledi.

TEKNOSAB Lojistik Teknopark yatırımcı iftar programında konuşan Burkay, Bursa’nın 20 milyar dolar ihracat, 16 milyar dolar ithalat ve 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile kentlerle değil ülkelerle yarışır konumda olduğunu vurguladı. TEKNOSAB’ın Türkiye’deki en büyük yüksek teknoloji endüstri bölgesi olduğunu ifade eden Burkay, Bursa’da Türkiye’deki en büyük yüksek teknoloji endüstri bölgesi TEKNOSAB’ın ardından yine Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan TEKNOSAB Lojistik Teknopark’ı hayata geçirdiklerini belirtti.

TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşunu 18 Ekim 2024’te gerçekleştirdiklerini hatırlatan Burkay, fonun ilk ihracında 650 yatırımcıya ulaştıklarını söyledi. İlk ihraçta 76 milyon dolar yatırım alan projenin hedef yatırım teşvik belgesi aldığını belirten Burkay, “Projede en önemli nokta 650 yatırımcının 400’ünün KOBİ ve esnafların olmasıdır” dedi.

Burkay, tesisin uluslararası standartlarda teknik ve fiziki altyapıya sahip olacağını söyledi. Toplam 262 bin 600 metrekare kiralanabilir alana sahip olacak projenin yaklaşık 210 milyon dolarlık yatırım bütçesi bulunduğunu ifade eden Burkay, merkezde 300’ün üzerinde yükleme rampası, 2 bin tır kapasiteli park alanı, soğuk hava depoları ve yapay zekâ destekli altyapı yer alacağını dile getirdi. Ayrıca 12 megavatlık güneş enerjisi sistemiyle tesisin enerji ihtiyacının önemli bölümünün yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını kaydetti. Burkay, projenin Gemlik ve Bandırma limanlarına, Bandırma-Bursa-Osmaneli demiryolu hattına, otoyol bağlantılarına ve Yenişehir ile Sabiha Gökçen havalimanlarına yakınlığı sayesinde Türkiye’nin en stratejik lojistik noktalarından biri olacağını söyledi.

TEKNOSAB’a 210 milyon $’lık lojistik merkezi

2027’DE HİZMETE GİRECEK

İkinci ihraç sürecinin başladığını da belirten Burkay, nisan ayında arazi çalışmalarının tamamlanmasının ardından temel atma törenini gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi. Ulusal ve uluslararası birçok şirketle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Burkay, 2027 yılının ilk yarısında kiralama anlaşmalarının tamamlanmasını, aynı yılın son çeyreğinde ise projenin ilk etabının hizmete açılmasını hedeflediklerini belirtti. Burkay, bu yatırımın ardından ikinci ve üçüncü lojistik merkez projelerini de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

YÜZDE 125 DEĞER ARTIŞI İLE EN BÜYÜK 10 FON ARASINDA LİDER

Fonun performansına ilişkin bilgi de paylaşan Burkay, 30 Aralık 2025’te uluslararası finansal denetim ve danışmanlık kuruluşu PwC tarafından yapılan ilk değerleme sonucunda fon değerinin 2 milyar 740 milyon liradan 6 milyar 84 milyon liraya yükseldiğini ifade etti. Bunun TL bazında yüzde 125’in üzerinde, dolar bazında ise yüzde 86 değer artışı anlamına geldiğini belirten Burkay, fonun Türkiye’deki en büyük 10 fon arasında değer artışında ilk sıraya yerleştiğini ve yatırımcı sayısı açısından da 537 girişim sermayesi yatırım fonu arasında ilk üçte bulunduğunu söyledi.

