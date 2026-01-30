Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edeceği play-off turundaki rakibi netleşti. İlhan Mansız'ın katıldığı kura çekimi sonucu sarı-lacivertli ekip, eleme aşamasında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile eşleşti. Futbolseverler ''Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman?'' merak ederken UEFA Avrupa Ligi play-off maçları tarihleri de netlik kazandı!

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında Fenerbahçe, Romanya’da FCSB’ye konuk oldu. Büyük önem taşıyan karşılaşmada sahadan 1-1’lik skorla ayrılan sarı-lacivertliler, aldığı 1 puanla lig aşamasını 12 puanla tamamladı ve adını play-off turuna yazdırdı. Temsilcimizin play-off rakibi ise Nottingham Forest oldu. Peki, Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman?

Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi play-off rakibi Nottingham Forest oldu!

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Nottingham Forest eşleşmesinde ilk mücadele 19 Şubat’ta sahne alacak. Rövanş karşılaşması ise 26 Şubat tarihinde oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Ludogorets - Ferencvaros

Panathinaikos - Viktoria Plzen

GNK Dinamo - Genk

PAOK - Celta

Celtic - Stuttgart

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Brann - Bologna

Lille v Crvena Zvezda

