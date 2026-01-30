30 Ocak 2026 Cuma günü AFAD tarafından paylaşılan son depremler verileri vatandaşların gündeminde yer aldı. Hissedilen küçük çaplı bir sarsıntı sonrası ''Ankara'da deprem mi oldu?'' ve ''Son dakika deprem nerede oldu?'' gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı. İşte 30 Ocak AFAD son depremler listesi...

AFAD son depremler listesine göre 30 Ocak günü Türkiye'nin birçok farklı ilinde de düşük ve orta büyüklükte depremler meydana geldi. Gün içinde hissedilen sarsıntılar Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe yaşandı. Bölgede 2.1 ve 1.4 büyüklüğünde iki ayrı küçük ölçekli deprem kaydedildi. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Son dakika deprem nerede oldu?

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

30 Ocak 2026 Cuma günü AFAD verilerine göre Ankara’da bir deprem meydana geldi. Saat 14.11’de Ankara’nın Çubuk ilçesi merkezli olarak kaydedilen depremin büyüklüğü 1.7 olarak ölçüldü.

Yerin yaklaşık 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı düşük şiddetli olması nedeniyle geniş bir alanda hissedilmedi.

SON DAKİKA NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD’ın paylaştığı son bilgilere göre gün içinde Balıkesir, Denizli, Elazığ, Malatya, Gaziantep, Bolu, Burdur, Manisa ve Afyonkarahisar başta olmak üzere birçok ilde küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi.

30 OCAK 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

30-01-2026 15:08:24 39.1975 28.2347 6.25 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 30-01-2026 14:46:28 37.0678 29.2372 7 ML 1.2 Çameli (Denizli) 30-01-2026 14:32:30 39.1819 28.3039 7.06 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 30-01-2026 14:14:07 42.6444 27.0078 7 ML 1.3 Karnobat, Burgaz (Bulgaristan) - [64.83 km] Kofçaz (Kırklareli) 30-01-2026 14:11:25 40.2308 32.9392 6.99 ML 1.7 Çubuk (Ankara) 30-01-2026 13:53:00 38.5003 39.3681 6.73 ML 2.5 Merkez (Elazığ) 30-01-2026 13:31:51 40.195 30.8717 7 ML 1.4 Göynük (Bolu) 30-01-2026 13:18:29 38.3522 38.1731 7 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya) 30-01-2026 13:05:41 37.6375 30.4558 7 ML 1.4 Merkez (Burdur) 30-01-2026 12:55:42 39.4411 28.1594 7 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 30-01-2026 12:52:53 38.3253 38.16 7.02 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 30-01-2026 12:51:13 39.2514 27.7353 7 ML 1.2 Soma (Manisa) 30-01-2026 12:44:33 36.9436 36.5561 6.95 ML 2.1 İslahiye (Gaziantep) 30-01-2026 12:17:43 38.8086 30.7753 7 ML 1.2 Merkez (Afyonkarahisar) 30-01-2026 12:04:03 38.2722 38.0692 7.22 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

30-01-2026 08:56:46 39.1939 28.2669 11.87 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 30-01-2026 08:55:40 39.1761 28.1706 15.16 ML 0.7 Sındırgı (Balıkesir) 30-01-2026 08:39:40 37.9592 37.7242 7 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 30-01-2026 08:39:37 39.1419 28.3317 7 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 30-01-2026 08:37:59 39.2511 29.0244 7 ML 1.2 Simav (Kütahya) 30-01-2026 08:32:15 38.9814 37.8672 7 ML 0.8 Hekimhan (Malatya) 30-01-2026 08:24:22 39.2544 29.0175 7 ML 1.6 Simav (Kütahya) 30-01-2026 07:50:27 39.1569 28.3017 7 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 30-01-2026 07:46:03 39.1758 28.3011 5.98 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 30-01-2026 07:40:03 39.1861 28.3081 8.59 ML 3.8 Sındırgı (Balıkesir) 30-01-2026 07:36:21 36.6836 34.1014 7 ML 2.6 Erdemli (Mersin) 30-01-2026 07:16:13 39.2494 29.0233 7 ML 1.2 Simav (Kütahya) 30-01-2026 07:10:58 40.7756 31.6597 9.08 ML 1.9 Merkez (Bolu) 30-01-2026 06:54:55 39.205 28.2361 7.16 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 30-01-2026 06:50:49 40.805 27.4522 6.65 ML 1.9 Marmara Denizi - [05.13 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)







