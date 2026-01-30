ABD Merkez Bankası’nda (Fed) görev değişimi gündemde. ABD Başkanı Donald Trump şu anki Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin dolmasına aylar kala yeni başkan adayını kamuoyuna açıkladı. Trump’ın tercihi daha önce Fed Yönetim Kurulu’nda görev almış deneyimli isim Kevin Warsh oldu. Yapılan açıklamanın ardından ''Yeni FED başkanı kim olacak, Kevin Warsh kimdir?'' soruları kamuoyunun gündemine geldi.

Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kevin Warsh’ı Fed Yönetim Kurulu Başkanı olarak aday gösterdiğini duyurdu. Warsh’ın ekonomi ve finans alanındaki tecrübesine dikkat çeken Trump, adayının bu görev için son derece uygun olduğunu vurguladı. Peki, yeni FED başkanı kim olacak, Kevin Warsh kimdir?

Yeni FED başkanı kim olacak, Kevin Warsh kimdir? Trump Warshı aday gösterdi!

YENİ FED BAŞKANI KİM OLACAK?

ABD Başkanı Donald Trump mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin dolmasına az bir zaman kala yeni adayını açıkladı.

Trump Fed başkanlığı için eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdiğini açıkladı. Warsh’ın göreve başlayabilmesi için ise Senato’dan onay alması gerekiyor. Powell’ın görev süresiyse Mayıs ayında sona erecek.

Yeni FED başkanı kim olacak, Kevin Warsh kimdir? Trump Warshı aday gösterdi!

KEVIN WARSH KİMDİR?

55 yaşında olan Fed başkanı adayı Kevin Warsh 2006-2011 yılları arasında Federal Rezerv Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 35 yaşında Fed’in en genç yönetim kurulu üyelerinden biri olan Warsh bu dönemde Fed’in G-20 temsilciliğini üstlenerek Asya’daki gelişmiş ile gelişmekte olan ekonomilerden sorumlu isim oldu.

Yeni FED başkanı kim olacak, Kevin Warsh kimdir? Trump Warshı aday gösterdi!

Jane Lauder ile evli olan Kevin Warsh Stanford Üniversitesi mezunu olup Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı. Akademik kariyerini Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nde sürdüren Warsh Stanford İşletme Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak da görev yapıyor.

Yeni FED başkanı kim olacak, Kevin Warsh kimdir? Trump Warshı aday gösterdi!

Daha önce Beyaz Saray’da Başkan’ın Ekonomi Politikaları Özel Asistanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak çalışan Warsh özel sektörde ise Morgan Stanley’de üst düzey görevlerde bulundu. Trump’ın aday gösterdiği Kevin Warsh Senato onayının ardından Fed başkanlığı görevine başlayabilecek.



Haberle İlgili Daha Fazlası