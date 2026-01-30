ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu. Trump, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Warsh'ın Fed başkanı olması, kripto gibi riskli varlıkları destekleyen likidite koşullarında önemli bir değişime yol açabilir.

ABD Başkanı Donald Trump, her fırsatta mevcut ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan memnun olmadığını söylüyordu. Fed'in faiz politikasını eleştiren Trump, faiz indirimi için geç kalındığını belirtiyordu. Trump, istediği adımları atmayan Powell'ın yerine aday göstereceği ismi belirledi.

"SİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAK"

Trump, eski Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdi. Trump konu hakkında "Şüphe yok ki Warsh tarihe en iyi Fed Başkanlarından biri olarak geçecek. Warsh sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak" yorumunu yaptı.

Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu! Kripto paralar için dönüm noktası olabilir

KRİPTO VARLIKLAR İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Parasal genişlemeye karşı duruşuyla bilinen Warsh’ın Fed başkanlığına getirilmesi, 2008’den bu yana kripto paralar da dahil olmak üzere riskli varlıkları destekleyen likidite koşullarında önemli bir değişime yol açabilir.

KEVIN WARSH KİMDİR?

Kevin M. Warsh, 24 Şubat 2006 tarihinde ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine yemin ederek göreve başladı. Warsh, 31 Mart 2011 tarihinde bu görevden ayrıldı.

New York eyaletinin Albany kentinde doğan Warsh, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi’nde kamu politikaları alanında, ekonomi ve istatistik ağırlıklı olarak tamamladı ve 1992 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Ardından Harvard Hukuk Fakültesi’nde hukuk, ekonomi ve düzenleyici politika arasındaki kesişime odaklanan çalışmalar yaptı ve 1995 yılında hukuk diplomasını aldı. Ayrıca Harvard Business School ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management’ta piyasa ekonomisi ve borç sermaye piyasaları alanlarında dersler aldı.

Warsh, 1995 yılında New York’ta Morgan Stanley & Co.’nun birleşme ve satın almalar (M&A) bölümünde göreve başladı. Ayrıca sermaye piyasası işlemlerinin yapılandırılmasına katkı sağladı ve sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senedi finansman süreçlerinde rol aldı.

Şubat 2002’de Morgan Stanley’deki başkan yardımcısı ve icra direktörü görevinden ayrılan Warsh, ABD Başkanı George W. Bush yönetimine katıldı. Başkanın ekonomi politikaları konusunda özel asistanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi’nde icra sekreteri olarak görev yaptı. Bu dönemde Warsh, özellikle sermaye piyasalarındaki fon akımları, menkul kıymetler, bankacılık ve sigorta alanlarında ABD ekonomisine ilişkin konularda başkana ve üst düzey yönetim yetkililerine danışmanlık verdi.

Başkan Bush, Warsh’ı 2006 yılında Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdi. Görev süresi boyunca Warsh, Fed’in G-20 nezdindeki temsilcisi olarak görev yaptı ve Asya’daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerle ilişkilerde özel temsilci rolünü üstlendi.

Warsh, Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nde seçkin misafir araştırmacı görev yapmakta ve aynı üniversitenin İşletme Fakültesi’nde ders vermektedir. Ayrıca çeşitli şirketlere danışmanlık yapmakta olup, United Parcel Service (UPS) yönetim kurulu üyeleri arasında yer almaktadır.

