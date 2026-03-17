Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması sebebiyle alternatif ihracat planları hazırladıklarını ve Kerkük-Türkiye petrol boru hattının bir hafta içinde yeniden devreye alınabileceğini söyledi.

Irak’ın yeniden ihracatı başlatmak için Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol sevkiyatını değerlendirdiğini, Suriye’deki Banyas Limanı ve Akabe hattı üzerinden ihracat için de ihaleler açıldığını aktaran Abdulgani, Kerkük petrolünü Türkiye’ye taşıyan Irak-Türkiye boru hattının günlük 200-250 bin varil kapasiteye sahip olduğunu ve şu anda son test ve bakım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 100 kilometrelik bölümde kalan hidrostatik testin bir hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Abdulgani, “Petrolün Kerkük sahalarından doğrudan hatta (Irak-Türkiye boru hattına) verilerek IKBY’den geçmeden Türkiye’ye gönderilebileceğiz” dedi.



