Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidileceğini açıklamış, geçtiğimiz günlerde ise "2027’e kadar beraberiz" diyerek kafa karıştırmıştı. Bu gelişmeler sonrası Aziz Yıldırım'ın, başkan adayı olup olmayacağı yönündeki iddialar sık sık gündem oluyor. Yıldırım'ın adaylık kararıyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Sadettin Saran, Ali Koç'un yerine başkanlık koltuğuna oturmuştu.

"YILDIRIM KESİNLİKLE ADAY OLMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

TRT Spor'da yorumculu yapan Barış Yurduseven, "Sayın Aziz Yıldırım ile konuştuk. Kesinlikle bir daha Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç'a karşı 2 defa seçim yarışını kaybetmişti.

"BAŞKANLIK DÖNEMİMDEN DAHA FAZLA İLGİLENECEĞİM"

Yurduseven, Aziz Yıldırım'ın, "Fenerbahçe'de başkanlığa aday olmayacağım ama bu demek değildir ki Fenerbahçe'yi bırakıyorum. Fenerbahçe ile başkanlığım döneminden bile daha fazla ilgileneceğim. Yardım edeceğim. Hatta bir projem var ama asla Fenerbahçe'de başkan adayı olmayacağım bir daha" dediğini belirtti.

