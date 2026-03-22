Sadettin Saran’ın bırakmak istemediği koltuğun talibi çok. Şampiyonluk rotasından çıkan Fenerbahçe’de gündem seçime döndü. Başkanlık için adaylar her gün artıyor. Ancak Sadettin Saran vadettiği kongreyi henüz resmiyete dökmüş değil.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de Karagümrük mağlubiyetiyle yanan seçim ateşi her gün biraz daha alevleniyor. Hakkındaki uyuşturucu soruşturmasından sonra sezon sonunda olağanüstü seçim vaadinde bulunan başkan Sadettin Saran geçtiğimiz günlerde, “2027’e kadar beraberiz” açıklamasıyla bir nevi çark etmişti. Kongre sürecine resmiyet kazandırmayan Saran’ın seçimden vazgeçtiği iddiası ortaya atılsa da Hakan Safi ve Barış Göktürk başkan adaylıklarını açıkladı. Sertaç Komsuoğlu’nun da yarışa dahil olması bekleniyor. Mehmet Ali Aydınlar’ın adı da adaylar arasında geçerken, doğal aday olarak görülen Aziz Yıldırım ile Ali Koç’tan henüz bir hamle gelmiş değil.

KONGRE BELİRSİZ

Camiadan yoğun baskı olmasına rağmen Aziz Yıldırım ile Ali Koç şimdilik sessizliklerini koruyor. Hakan Safi’nin Metin Sipahioğlu, Ruşen Çetin ve Nezih Barut ile temasa geçtiği, Barış Göktürk’ün ise Selahattin Baki, Metin Şen, Ozan Balaban, Nezih Kırımlı’yı listesine dahil ettiği öne sürülüyor. Devre arası transferleriyle azalan kredisi, takımın şampiyonluk rotasından çıkmasıyla dibe vuran Sadettin Saran’ın hesabı ise bambaşka. Saran, yönetim kurulunda önemli değişiklikler yaparak en az bir yıl daha görevde kalmak istiyor. Kongre üyelerinin beklentisi kulübün geleceğinin planlamak adına ise kongre sürecinin bir an önce netleşmesi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Jose Mourinho gözyaşlarını tutamadı

