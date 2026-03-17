Katil ordusu, Lübnan'ı karadan işgale başladı: İsrail stratejik duvar örüyor
İsrail'in Lübnan'daki nihai emeli, Türkiye-Suriye ve Sünni dünyaya karşı stratejik duvar örmek...
Siyonist rejim, Türkiye-Suriye ve Sünni dünyaya karşı stratejik bir duvar örmeyi hedefleyerek Lübnan'a kara operasyonu başlattı ve öncelikli olarak Hiyam kasabasını hedefliyor.
- İsrail'in Lübnan'daki nihai emeli, Türkiye-Suriye ve Sünni dünyaya karşı stratejik duvar örmek.
- İsrail, Hiyam-Mercayun-Litani üçgenini kontrol altına alarak güneyi izole edip kendileri için ideal bir koridor oluşturmak istiyor.
- Başarırlarsa, askerî olarak 'Celile Parmağı' ve Metula yerleşimlerine yönelik tehdit sona erecek, ülkenin güney bölgesini Bekaa’ya bağlayan lojistik damar kesilecek ve Litani Nehri savunma hendeği olacak.
- İsrail'in her hamlesi Türkiye'ye hasımlık üzerine şekilleniyor; güneyden beklenen İsrail ilerleyişi Batı Bekaa’yı ilhak girişimi olabilir ve bu durum Türkmen köylerinin Türkiye ile bağlarını koparabilir.
- İsrail, Suriye, Türkiye ve Sünni nüfusu etkisizleştirmeyi amaçlıyor ve nihai hedefi Batı ve İsrail çıkarlarıyla uyumlu azınlıklar üzerinden siyasi-idari bir denklem kurmak.
- İran, Suriye, Irak, Akdeniz, Gazze, Batı Şeria, Kıbrıs, Yunanistan, Mısır gibi farklı coğrafyalardaki İsrail hamleleri Türkiye'ye dönük çevreleme stratejisinin parçası.
- İsrail'in gündeminde Golan örneğinde olduğu gibi Kefraya ve devamındaki Türkmen köylerini işgal etmek de var; bu durum Türk soylu 150 bin Lübnan vatandaşını tehdit ediyor ve Türkmenler soykırım riskiyle karşı karşıya.
YILMAZ BİLGEN- Siyonist rejim Lübnan’a kara operasyonu başlattı. Sınırı geçen tanklar yoğun hava desteği ile Lübnan içlerine ilerlemeye çalışıyor. Lübnanlı analist Ömer Abdulkerim, ilk hedefin Hiyam kasabası olduğunu söyledi.
“İşgal ordusunun Lübnan’daki nihai emeli Türkiye-Suriye ve Sünni dünyaya karşı stratejik duvar örmek” diyen Abdulkerim “İsrail, Hiyam-Mercayun-Litani üçgenini kontrol altına alarak çok katmanlı stratejik kazanım elde etmek için saldırıyor.
Güneyi izole ederek kendileri için ideal bir koridor oluşturmak istiyorlar. Başarırlarsa askerî olarak ‘Celile Parmağı’ ve Metula yerleşimlerine yönelik doğrudan tehdit sona erecek.
Ülkenin güney bölgesini Bekaa’ya bağlayan lojistik damar kesilecek ve Litani Nehri aşılması zor bir savunma hendeğine dönüşecek. Coğrafi olarak, sahaya hakim yüksek tepelerin kontrolünü sağlayarak askerî yardımlaşmayı engelleyecekler. Doğu sektörü de doğal olarak izole edilmiş duruma düşüyor. Siyasi kazanımları ise 1701 sayılı Karar’ın güvenlik boyutunu zorla uygulayan bir tampon bölge dayatmak olacak” dedi.
HARİTA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
Lübnan’ın her yanında Türk izi olduğunu hatırlatan Lübnanlı uzman Ömer Abdulkerim “İsrail’in her hamlesi Türkiye’ye hasımlık üzerine şekilleniyor. Türkiye’yi ilgilendiren en kritik husus ise; güneyden beklenen bir İsrail ilerleyişinin Batı Bekaa’yı ilhak girişimi olması. Böyle bir durumda Türkmen köylerinin Türkiye ile bağları kalıcı olarak kopar ve bu kültürel mirası silinir. Bu hamle çok net jeopolitik bir tuzaktır. İsrail hem Suriye hem Türkiye hem de Sünni nüfusu etkisizleştirmek istiyor.
Nihai hedef Batı ve İsrail çıkarlarıyla uyum içinde olan Şii-Maruni-Ermeni-Dürzi azınlıklar üzerinden bir siyasi-idari denklem kurmak. İran-Hizbullah varlığını sona erdirmekle birlikte Sünni varlığın güçlenmesinin de önüne geçen bir plan dahilinde saldırıyorlar. Şii-Hizbullah varlığı zaten yıllardır bu amaçla İsrail-Batı ittifakı tarafından Sünnileri sınırlama ve hatta sindirme sopası olarak zaten kullanılıyor. Kuzeydeki güçlü İran/Şii varlığı Sünni çoğunluğa, Suriye’ye ve Türkiye’ye karşı kalıcı ve düşmanca bir bariyer işlevi gördü. Şimdi benzer duvarı Şii-Ermeni-Maruni-Dürzi azınlık üzerinden tahkim etmeyi planlıyorlar” diye konuştu.
ÇEVRELEME STRATEJİSİ
Abdulkerim’e göre İran, Suriye, Irak, Akdeniz, Gazze, Batı Şeria, Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve benzeri farklı coğrafyalardaki bütün İsrail hamleleri Türkiye’ye dönük çevreleme stratejisinin parçası.
Lübnan’daki Türkmen varlığını hatırlatan Abdulkerim “Lübnan’da binlerce Türkmen yaşıyor. İsrail’in ajandasında Golan örneğinde olduğu gibi Kefraya ve devamındaki Türkmen köylerini işgal etmek de var. Bu güzergâhta birçok Türkmen yerleşim birimi mevcut. Türk soylu 150 bin Lübnan vatandaşı ciddi tehdit altında. Türkmenler yıllardır uygulanan asimilasyona ek şimdi de ciddi bir soykırım riskiyle karşı karşıya. İsrail, Bekaa’dan Trablusşam’daki Girit Türkmenlerine kadar bütün Türklerin Türkiye ile bağını koparmak istiyor” ifadesini kullandı.