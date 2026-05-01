MDYD yapay zeka yatırımlarına rağmen insan odaklı müşteri deneyiminin önemini vurgulayan bir kampanya başlattı.

EKONOMİ SERVİSİ- Müşteri Deneyimi Yönetimi ve Teknolojileri Derneği (MDYD), müşteri deneyimi yönetimi iş alanındaki insan emeğinin ve bilgi birikiminin görünür kılınması adına bir kampanya başlattı.

‘İnsani Deneyim Sözleşmesi’ ile desteklenecek kampanyayla yapay zekâya yapılan çok değerli yatırımlarla birlikte dengeyi doğru bir strateji ile kurarak insana yapılacak yatırımların da hız kesmeden devam etmesi gerektiğine dikkat çekecek.

Banu Hızlı

Markaların CEO’larının dijital imza ile katılabilecekleri kampanyaya ilişkin genel sonuçlar kamu ile de paylaşılacak. 175 binin üzerinde çalışan sayısına ulaşılan ekosistemde, şu an yüzde 40 olan otomasyon ve yapay zekâ yatırımlarının 2027’de yüzde 45’e çıkması bekleniyor.

MDYD Yönetim Kurulu Başkanı Banu Hızlı, teknoloji ve tasarım alanında yapılan tüm değerli yatırımların oluşturduğu katma değere rağmen, müşterilerle kurulan ilişkinin kalitesini belirleyen en kritik unsurun hâlâ ‘insan’ olduğunu söyledi.

