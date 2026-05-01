Ali Koç’u imzayla yıkan Sadettin Saran’ın uyuşturucu skandalıyla sallanan koltuğu, el sallanan şampiyonlukla altından kaydı. Başkanlık için Hakan Safi ile Barış Göktürk aday ama favori Mehmet Ali Aydınlar…

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de bir kez daha kartlar yeniden dağıtılacak. Galatasaray’ın üst üste dördüncü şampiyonluğuna koştuğu futbol ikliminde zirve hasreti 12 yıla çıkan sarı lacivertlilerde artık tek bir gündem var; 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurul.

MASAL GİBİ BAŞLAMIŞTI…

Aziz Yıldırım gibi bir efsaneyi yıkan Ali Koç’un skandal hatalarla dolu 7 yıllık iktidarına “imzalı” seçimle son veren Sadettin Saran’ın ömrü kısa oldu. Yıllarca camiayı krizden çıkaracak başkan olarak lanse edilen Saran koltuğa oturunca balon patladı. Önce uyuşturucu soruşturması, sonra transfer fiyaskoları derken kaçan şampiyonluk masalı kâbusa çevirdi.

GÖZLER ESKİ BAŞKANLARDA

Sadettin Saran, tüm çabalarına rağmen aday olmayacağı seçime mecbur kalırken, artık sarı lacivertliler kimin başkan olacağını konuşuyor. Hakan Safi ile Barış Göktürk göreve talip. Ancak bir de henüz adaylığını açıklamamış Mehmet Ali Aydınlar var. Bu üçlünün muhtemel yarışında Mehmet Ali Aydınlar açık ara favori görülüyor. Fakat Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi isimlerin denkleme katılması bütün hesapları bozabilir. Fenerbahçelilerin tek umudu koltuğa geçecek ismin camiadaki krizleri sona erdirip, şampiyonluk hasretini bitirmesi. Ancak hazirana kadar köprünün altından çok su akar.

MEHMET ALİ AYDINLAR: ARTILARI ÇOK FAZLA ADAYI DA ‘YABANCI’

TFF Başkanı olduğu dönemde, 3 Temmuz’daki duruşu tartışılsa da birçoklarına göre geçmiş mazide kaldı! Ki; Aydınlar, 2013’teki seçimde 6 bin 821 oy alan Aziz Yıldırım’a karşı kaybederken 2 bin 383 oy toplayabilmişti. Bugün ise Aydınlar, yönetici tecrübesi, ekonomik gücü, siyasi ilişkileri, camia içindeki etkinliği, dengelere hâkim olması gibi artılarla mevcut adaylara göre açık ara favori durumda. Geçmişteki hataları bazı kesimler tarafından gündemde tutulmaya çalışılsa da Mehmet Ali Aydınlar, camia içinde iyi bir Fenerbahçeli olarak biliniyor. Kulübü profesyonellere teslim edip kontrolü elinde tutmayı planlayan Aydınlar’ın teknik direktör adayı yabancı.

HAKAN SAFİ: FEDAKÂR VE GÖZÜ KARA

Tribünden gelme. Gözü kara, parası bol. Futbol sevdalısı, Fenerbahçe aşığı. Liderlik özelliği ve kuvvetli iletişimi önemli avantaj. Ali Koç döneminde, Osimhen ve Gyökeres’e sarı lacivertli formayı giydirmek istemiş ancak yönetim engeline takılmıştı. İrfan Can’ın parasını ödedi, Kerem’in mali yükünü sırtladı, elini cebine atmaktan çekinmiyor. Aziz Yıldırım’ın gençliğini hatırlatan özellikleri var. Eksileri çevresini fazla dinlememesi, kamera sevdası ve kontrol zafiyetleri. Başkan olması hâlinde 400 milyon avroyu gözden çıkaran Safi, Gyökeres’ten daha büyük isimler getirip, şampiyonluk hasretini noktalamakta kararlı. “Yerli olursa İsmail Kartal” diyen Hakan Safi’nin de önceliği yabancı hoca.

BARIŞ GÖKTÜRK: PARALI VE FAZLA DETAYCI

Adaylar arasında en az tanınanı. Hakan Safi kadar olmasa da parası var. Ancak onun amacı zaten “Fenerbahçe’ye para veren değil, para kazandıran başkan” olmak. Planlı, programlı, detaycı. “Sadece Aziz Yıldırım aday olursa çekilirim” diyen Göktürk, Yıldırım cephesinde değer gören birisi. Ekibinde Ozan Balaban ve Selahattin Baki camianın kabul görmüş isimleri var. Futbol aklı olarak Bülent Uygun’a görev verecek Göktürk, takımı profesyonellere teslim edip, rakiplerle ve TFF’yle mücadeleye odaklanmayı planlıyor. Öncelikli hedefleri şampiyonluk, stat yenilemesi ve kulübün gelirlerini iki katına çıkarmak. Onun da hoca adayı yabancı, yerli olursa ise Aykut Kocaman.

SESSİZ KURTLAR: YILDIRIM’IN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ

Efsane başkan Aziz Yıldırım cephesinden kongre sürecine dair henüz bir hareket gelmiş değil. Ancak kulislerde Yıldırım’ın kongre öncesi bir adım atacağı konuşuluyor. Aziz başkanın aday olma ihtimali düşük görünürken, bir adaya çok ciddi destek verebileceği belirtiliyor. Yıldırım’ın halefi, Sadettin Saran’ın selefi Ali Koç ise tam anlamıyla sessizliğe bürünmüş durumda. 2026’ya dair tüm iddiaları reddeden Koç’un adaylığı beklenmiyor. Ancak Yıldırım sahneye çıkarsa, Koç’tan da bir hareket gelebilir. Öte seçim sürecinde Saran ve ekibinin Koç’a ya da destekleyeceği adaya karşı cephe alacağı biliniyor.

DOMENİCO TEDESCO’NUN VEDASININ ARDINDAN: LÖW GİBİ OLMASIN

Zamanında Alman teknik adam da gönderilmiş ve efsane olmuştu.

Sadettin Saran yönetiminin giderayak kovduğu Domenico Tedesco için Fenerbahçeli taraftarlar büyük üzüntü yaşadı, protestolar yaptı. Ama malum, giden dönmüyor... Derbi performansıyla “Fatih Sultan Tedesco” olarak anılan, Süper Lig’de 28 maçta 2,14, genelde 45 maçta 2,00 ortalama yakalayan 40 yaşındaki İtalyan şimdiden birçok takımı peşinden koşturmaya başladı. Fenerbahçe 1998-99 sezonunda o zamanlar 38 yaşında olan Joachim Löw’ü ligde 2,11, toplamda 2,05 ortalamasıyla göndermişti. Sonrasında efsane olan Löw’ü Fenerbahçe’ye geri getirme çabaları sonuç vermedi. Aynısı Tedesco’ya olur mu, yaşayıp göreceğiz…

SEZON BİTİYOR! EDSON ALVAREZ TAKIMA KATILDI

Süper Lig’de yarın Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti. Salonda başlayan antrenman sahada pas idmanı sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formadan uzak olan Edson Alvarez takımla çalışmalara başladı.

KART ROTASYONU: YERİMİZİ KORUYALIM

Derbiden ağır yaralı çıkan Fenerbahçe, Başakşehir maçına bileniyor. Cezalı Ederson, Mert, Brown ve Guendouzi’den faydalanamayacak nöbetçi hoca Zeki Murat Göle mecburi rotasyon yapacağı maçı kazanarak ikinciliği koruma hedefinde. Beklerde Semedo ve Levent’e mecbur kalan Göle, kalede Tarık’ı, sağ kanatta Nene yerine Musaba’yı düşünüyor. Talisca ile Asensio’nun yedek soyunması bekleniyor.

