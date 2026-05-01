Türkiye’nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarını belirlemek için “Vizyon Belgesi” hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla, Türkiye’nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarının belirlenmesi için bir yol haritası hazırlandı.

“Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi” adı verilen proje, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek programla kamuoyuna tanıtılacak. Vizyon belgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da bulunacağı tanıtım programında kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak belge, aynı gün Resmî Gazete’de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girip, tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı bir politika çerçevesi niteliği kazanacak.

Öte yandan, “Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi” tanıtım programında, “2025 Aile Yılı”na katkı sağlayanlar ile kısa film ve fotoğraf yarışması birincilerine ödülleri takdim edilecek. İstanbul’daki programda ayrıca “Türkiye’nin Ritmi: Hikâyemiz Yarım Kalmayacak” başlıklı kamu spotunun ilk gösterimi yapılacak, nüfus dinamizminin önemine, ailenin yaşamdaki merkezi yerine ve kuşaklar arası bağın değerine dikkat çekilecek.

