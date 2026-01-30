Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki bir plajda denize giren 13 yaşındaki çocuk, köpekbalığı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, tüm müdahalelere rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Pernambuco eyaletinde meydana gelen köpekbalığı saldırısı trajediyle sonuçlandı. Turistik Chifre Plajı açıklarında denize giren 13 yaşındaki bir çocuk, köpekbalığının hedefi oldu.

Brezilya Köpekbalığı Olaylarını İzleme Komitesi (CEMIT), saldırının ardından yaptığı açıklamada olayın Pernambuco kıyılarında gerçekleştiğini doğruladı. Görgü tanıklarının aktardığına göre ağır yaralanan çocuk, çevredeki yüzücüler tarafından sudan çıkarıldı.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmek üzere ambulansa alınan çocuk, yolda hayatını kaybetti. Yerel basında yer alan bilgilere göre, çocuğun sağ uyluğundan ağır şekilde ısırıldığı, saldırının ardından kalp ve solunumunun aniden durduğu belirtildi.

Çocuğun kuzeni, TV Globo’ya yaptığı açıklamada, saldırının boyutunun son derece ağır olduğunu ve sağ bacağının neredeyse tamamen parçalandığını ifade etti.

YETKİLİLERDEN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Olayın ardından Pernambuco eyaletinde, özellikle Chifre Plajı başta olmak üzere birçok sahilde köpekbalığı tehlikesine karşı uyarılar artırıldı. Yetkililer, vatandaşlardan denize girerken dikkatli olmalarını istedi.

