Kaydet

Karadeniz’de son dönemde popülasyonu hızla artan camgöz cinsi köpekbalıkları, Giresun’da ağların ardından şimdi de kıyıdaki amatör balıkçıların oltalarına takılmaya başladı. Bulancak ilçesindeki Tarihi Bulancak İskelesi'nde akşam saatlerinde olta atan vatandaşlar, iğnelerine takılan çok sayıda köpekbalığı nedeniyle zor anlar yaşıyor. Her akşam ortalama 7-8 adet irili ufaklı camgöz yakaladıklarını ifade eden balıkçılar, bu durumun denizdeki diğer balık türlerinin azalmasından ve canlıların aç kalarak kıyıya yönelmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Sürekli olarak olta takımlarının zarar görmesinden şikayet eden bölge sakinleri, yakaladıkları yaklaşık 50 santimetre boyundaki bir köpekbalığını "Bir daha buraya gelme" diyerek tekrar denize bıraktı. Karadeniz ekosistemindeki değişime dikkat çeken olta balıkçıları, denizlerdeki vahşi avcılığın önüne geçilmesi ve balık popülasyonunun korunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası