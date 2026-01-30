ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Çin ile ilişkileri güçlendirme girişimlerini “çok tehlikeli” olarak nitelendirerek Washington ile Londra arasındaki gerilimi artırdı. Uzmanlar, bu çıkışın İngiltere’yi, Çin ve ABD arasında tercih yapmak zorunda bırakabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Çin’e yaptığı ve “tarihi” olarak nitelendirilen ziyaret sonrası, Pekin ile ilişkileri iyileştirme çabalarının İngiltere için risk taşıdığını savundu. Trump’ın söz konusu açıklamaları, ABD ile İngiltere arasındaki tansiyonu yükseltti.

Starmerın Çin ziyareti, Trumpı küplere bindirdi: İngiltere bir seçim yapmak zorunda kalabilir

"ONLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ"

Trump, eşi Melania Trump’ı konu alan yeni belgeselin galasında gazetecilerin sorularını cevapladı. İngiltere’nin Çin ile ticari ilişkilerini geliştirmesine ilişkin soruya, “Bunu yapmaları onlar için çok tehlikeli” cevabını veren ABD Başkanı, Kanada Başbakanı Mark Carney’i de Çin ile serbest ticaret arayışları nedeniyle eleştirerek, “Kanada’nın Çin ile iş yapması daha da tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında ise, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i ‘arkadaşım’ olarak tanımlayan Trump, Çin’i yakından tanıdığını söyledi.

İNGİLTERE, PEKİN İLE WASHİNGTON ARASINDA BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALABİLİR

Trump’ın bu çıkışı, İngiltere’nin Pekin ile Washington arasında bir tercih yapmaya zorlanabileceği yönündeki yorumlara yol açtı.

“ÇİN’LE İLİŞKİ KURMAMAK APTALLIK OLUR”

Sky News’e konuşan İngiltere Ticaret Bakanı Chris Bryant ise Trump’ın değerlendirmelerine sert bir dille karşı çıktı. Bryant, ABD Başkanı’nın Nisan ayında Çin’i ziyaret etmeyi planladığını hatırlatarak, “Çin gibi büyük bir güçle ilişki kurmamak kesinlikle aptallık olur” dedi. Çin’in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve İngiltere’nin dördüncü büyük ihracat pazarı olduğunu vurgulayan Bryant, ilişkilerin ‘dikkatli’ şekilde yürütülmesi gerektiğini ancak tamamen reddedilmesinin gerçekçi olmadığını ifade etti.

Starmer’ın Pekin ziyareti ise İngiltere’de tartışmalara neden oldu. Eleştirmenler, Başbakanın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinden somut kazanımlar elde edemediğini ve insan hakları konusunda herhangi bir taviz alamadığını öne sürdü.

Ziyarette gümrük vergilerinin düşürülmesi ve kısa süreli ziyaretler için vizesiz seyahat gibi ekonomik adımlar öne çıkarken, Hong Kong’da tutuklu İngiliz aktivist Jimmy Lai’nin serbest bırakılması ve Çin’in İngiliz milletvekillerine uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda ilerleme kaydedilemedi.

Öte yandan Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, Çin’in İngiliz milletvekillerine yönelik yaptırımları kaldırmadığı sürece Xi Jinping’in Parlamento’da konuşmasına izin verilmeyeceğini The Times’a verdiği röportajda net bir dille ifade etti.

Sky News’e göre, Starmer Pekin yolculuğu öncesinde ABD ile ilişkilerin önemini vurgulayarak, savunma, güvenlik ve ticaret alanlarında Washington ile “en yakın ortaklık” içinde olduklarını belirtmişti.

