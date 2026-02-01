Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bakır fiyatları üzerinden sosyal medyada oluşturulan algı operasyonlarına karşı yatırımcıları uyardı. Son haftalarda bakırın bilinçli şekilde “parlatıldığını” ve küçük yatırımcının hedef alındığını belirten Memiş, özellikle asgari ücretle geçinen vatandaşların hurda bakırdan yapılan sözde külçelerle dolandırıldığını söyledi. Sertifikasız ve yasal olmayan bakır satışlarının ciddi mağduriyetlere yol açtığını vurgulayan Memiş, bakıra yatırım yapmak isteyenlerin yalnızca ETF ve fonlar gibi resmî kanallar üzerinden, uzun vadeli stratejiyle hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

YouTube kanalında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medyada parlatılan yatırım söylemlerine karşı uyarıda bulunarak, özellikle bakır üzerinden oluşturulan algının yatırımcıyı zarara sürüklediğini, bu alanda ciddi mağduriyetler yaşandığını söyledi.

Memiş, kendisini en çok üzen noktanın ise asgari ücretle çalışan vatandaşların dahi kuyumcu kuyumcu dolaşarak bakır almaya yönelmesi olduğunu ifade etti. Bakır piyasasına yabancı olan bu kişilerin, neye yatırım yaptığını bilmeden hareket ettiğini vurgulayan Memiş, hurda bakırların eritilerek kalıplara döküldüğünü ve “külçe bakır” adı altında satıldığını belirterek bunun açık bir dolandırıcılık olduğunu dile getirdi.

"Bakır almak isteyen garibimi tokatlıyorlar!" İslam Memiş, dolandırıcıların taktiğini anlattı

Yatırımcıların birikimlerine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Memiş, sosyal medyada oluşturulan algılara ve spekülatif paylaşımlara karşı son derece dikkatli olunması çağrısında bulundu.

BAKIR YATIRIMCISINA UYARILAR!

İslam Memiş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sosyal medyada son iki haftadır bakır tarafını parlatıyorlar. Bakır tarafını goygoy yapıyorlar. Bugün %10 değer kayıplarının olduğunu gördük.

Beni üzen taraf şu oldu, asgari ücretle çalışan bir kişi bile kuyumcu kuyumcu dolaşıyor, bakır almaya hevesleniyor. O garibimi de tokatlıyorlar. Nasıl oluyor bu işlem? Özellikle bu arkadaşımız bakır almaya gidiyor. Kuyumcuya bakır soruyor. Tokatlanır, dolandırılır. Bu arkadaşımız bugüne kadar bakırı görmemiş. Bakıra yatırım yapmamış. Bakırın ne olduğunu bilmiyor. Hurda bakırları alıyorlar, kalıplara döküyorlar, külçe diye satıyorlar. Bu dolandırıcılık. Böyle bir yasal hakkı yok. Onların kalıplı olması için onun külçe olması için bir rafine olman lazım. Bir rafine ve bunu üretmen için de yasal izin alman lazım. Hazine Maliye Bakanlığı’ndan falan vesaire… Bunun yasal mevzuatları var ve standartlara uygun bir külçe üretmeniz lazım. Saflık ayarı olması lazım sertifikası olması lazım.

Ama sosyal medyada görüyorum 4.500 olan bakırı 6.000 liraya satıyorlar. Bu çok yanlış! Kişi alarak kar edeceğini beklerken halbuki alırken zarar ediyor, 4.500 liralık mala 6.000 lira veriyor. Buradan kafadan zarar veriyor.

Bu yıl %35-%40 civarında beklentim yükseliş yönlü beklentimi ifade etmiştim. Ancak sosyal medyanın gazına gelip de lütfen birikimlerinizi yatırımlarınızı bu tarafa yönlendirmeyin. Eğer ısrarla bakır tarafına yatırım yapacaksanız, lütfen ETF'lerden, fonlardan, aracı şirketleri üzerinden bunu yapabilirsiniz. Ve vadeniz de uzun vade olsun, bir yıl ve sonrası olsun. Ona göre karar verirseniz iyi olur. Birikimlerinize sahip çıkmış olursunuz. Dışarıdaki çakal sayfasının tuzağına düşmemiş olursunuz. Sosyal medyada medyanın gazına gelmemiş olursunuz. Bunlara lütfen dikkat edin. Ve sosyal medya algısına karşı bence çok dikkat etmek lazım.

BAKIR DÜNYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Memiş, TGRT Haber canlı yayınında bakır ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

Memiş, bakırın dünya için önemine ilişkin; "Çünkü yapay zeka teknolojisi, altyapılar, bilgi depolama merkezlerinin ısıyla ilgili süreçleri var. Güneş panellerini yoğun şekilde üreten ülkeler, enerji tesislerini artıran ülkeler, bakır tarafına yatırım yapıp altyapı tesislerini yenileyen ülkeler bu tarafta avantajlı olacak. Bu yapay zeka tesis teknolojileri ve diğerleri bakıra ihtiyacı olduğu için bakır yatırımı yapmak zorunda. Şili, Peru gibi ülkelerde bunun üretimi var. Çok nadir bir metaldir. Gümüş-altın gibi hemen üretilmesi kolay bir emtia değildir. Gelecek, değerli metallerde ama sadece bakırda, altında, gümüşte değil. Onlarca değerli metal var. Dünya 50 yıllık bir emtia döngüsünün içine girdi." değerlendirmesinde bulundu.

