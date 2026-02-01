İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin İran’a saldırması halinde bölgesel bir savaşın çıkacağı uyarısında bulundu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney uzun bir aradan sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı.

Devrimin 47’nci yılı dolayısıyla Tahran’daki konutunda halka hitap eden Hamaney, İran’ın sahip olduğu doğal kaynaklar ve stratejik konum nedeniyle hedef alındığını söyledi:

"İran’ın petrolü bir cazibe, gazı bir cazibe, zengin madenleri bir cazibe. Stratejik ve coğrafi konumu da bir cazibe"

Nükleer seçenek masada mı? Hamaney ABD’yi açıkça uyardı

"ABD 30 YIL BOYUNCA İRAN’I YÖNETTİ"

ABD’nin geçmişte İran üzerindeki etkisine değinen Hamaney, “Amerikalılar 30 yıldan fazla bir süre İran’daydı. Kaynaklar onların elindeydi, petrol onların elindeydi, politika ve güvenlik onların kontrolündeydi. 30 yıl boyunca istediklerini yaptılar” ifadelerini kullandı.

"PEHLEVİ DÖNEMİNE DÖNMEK İSTİYORLAR"

Hamaney, ABD’nin İran’da eski düzeni yeniden kurmak istediğini belirterek, "Onların elleri kesildi. Şimdi Pehlevi dönemi gibi aynı duruma dönmek istiyorlar. İran ulusu sağlam durdu ve buna engel oldu" dedi.

"İNSAN HAKLARI SÖYLEMLERİ DEĞERSİZ"

Batı’nın insan hakları söylemlerini eleştiren Hamaney, "İnsan hakları ve benzeri konulardaki konuşmalar sadece değersiz sözlerden ibaret" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ BAŞLATILIRSA BÖLGESEL OLUR"

ABD’nin askeri tehditlerine doğrudan cevap veren Hamaney, "Amerikalılar şunu bilsin ki, eğer bir savaş başlatırlarsa bu kez savaş bölgesel olacaktır" dedi. ABD’nin geçmişte de "tüm seçenekler masada" söylemini kullandığını hatırlattı.

"İRAN SALDIRAN TARAF OLMAYACAK"

İran’ın savaşı başlatmak istemediğini söyleyen Hamaney, "Biz saldıran taraf olmak istemiyoruz. Ancak İran halkına saldırılırsa, buna çok sert bir karşılık verilir" diye konuştu.

"YAŞANANLAR DARBE GİRİŞİMİNE BENZİYORDU"

Ülkede yaşanan sokak olaylarına da değinen Hamaney, bu süreci darbe girişimine benzetti. "Polis, devlet kurumları, Devrim Muhafızları merkezleri, bankalar ve camiler hedef alındı, Kur’an yakıldı" ifadelerini kullanan Hamaney, bu girişimin bastırıldığını söyledi.

