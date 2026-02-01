Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal... Ünlü isimler yarın adliyeye sevk edilecek
Uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal gibi ünlülerin olduğu isimler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ünlü isimlerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen) ve Emirhan Çakal'ın olduğu ünlü isimler dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan fenomenler jandarma ekipleri tarafından tekrar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
AKIBETLERİ YARIN BELLİ OLACAK
Gözaltındaki ünlülerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
GÖZALTINDA OLAN İSİMLER ŞÖYLE:
Hasan Can Kaya
Yusuf Aktaş (Reynmen)
Emirhan Çakal
Mazlum Aktürk
Mert Eren Bülbül
Sıla Dündar
Döndü Şahin
Burak Güngör
Ahmet Can Dündar
Berkcan Güven
Fırat Yayla
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler ise şöyle:
Enes Batur
Barış Murat Yağcı
Kemal Can Parlak
Rapçi Era7capone
Ecenaz Üçer
Turgut Ekim
Barbaros Dikmen
Yaren Alaca
Nisa Bölükbaşı
Çağrı Taner