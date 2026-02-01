Uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal gibi ünlülerin olduğu isimler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ünlü isimlerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen) ve Emirhan Çakal'ın olduğu ünlü isimler dün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan fenomenler jandarma ekipleri tarafından tekrar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal... Ünlü isimler yarın adliyeye sevk edilecek

AKIBETLERİ YARIN BELLİ OLACAK

Gözaltındaki ünlülerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

GÖZALTINDA OLAN İSİMLER ŞÖYLE:

Hasan Can Kaya

Yusuf Aktaş (Reynmen)

Emirhan Çakal

Mazlum Aktürk

Mert Eren Bülbül

Sıla Dündar

Döndü Şahin

Burak Güngör

Ahmet Can Dündar

Berkcan Güven

Fırat Yayla

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler ise şöyle:

Enes Batur

Barış Murat Yağcı

Kemal Can Parlak

Rapçi Era7capone

Ecenaz Üçer

Turgut Ekim

Barbaros Dikmen

Yaren Alaca

Nisa Bölükbaşı

Çağrı Taner

Haberle İlgili Daha Fazlası