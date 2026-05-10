2004’ten bu yana savunmaya harcanan 270 milyar avronun yanlış kullanıldığını itiraf eden Yunan Savunma Bakanı Dendias, "SİHA üreten bir ülkeyle nasıl baş edeceğiz?" dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Selanik’te düzenlenen Yeni Demokrasi (ND) ön kongresinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin SİHA alanındaki başarısına üstü kapalı göndermede bulundu.

TÜRK SİHA DOKTRİNİNE KARŞI AŞİL KALKANI

Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin "Gündem 2030" adını verdikleri reform sürecinden geçtiğinden bahseden Dendias, Aşil’in Kalkanı adını verdikleri 5 katmanlı bir savunma stratejisi izlediklerini açıkladı:

"Çok fazla drone üreten bir ülkeyle nasıl başa çıkacağız? Ve diyelim ki bu ülke Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçti... Bu tehdide nasıl cevap vereceğiz? Yunan savunma sanayisi ekosistemi bu sorunun cevabını verdi ve bu cevabın adı: Centauros. Bu, dünyadaki en gelişmiş karşı-drone sistemlerinden biridir. Yunan elleriyle üretilmekte ve Yunan beyinleri tarafından tasarlanmaktadır."

TÜRKİYE'NİN "İNOVASYON RÜZGARI" ATİNA'DA MODEL OLDU

Yunan Bakan, savunma harcamalarındaki eski modeli terk ederek, Türkiye’nin yıllardır başarıyla uyguladığı "ihtiyaca yönelik yerli inovasyon" modeline geçtiklerini itiraf etti. Dendias, Yunan ordusunda yeni bir dönemin başladığını şu sözlerle duyurdu:

"Bundan sonra her Yunan acemi askeri drone kullanmayı ve ondan yararlanmayı bilecek. Tüm ülkeye yayacağız.

"HATALAR YAPTIK"

2004’e kadar savunmaya 270 milyar avro harcadık. Eğer bu parayı doğru kullansaydık savunma sanayimiz bugün başka bir seviyede olurdu. Hatalar yaptık."

Ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi ekosistemine benzer bir yapı olan ELKAK’ı kurduklarını belirten Dendias, "Artık hazır silah almıyoruz, ordunun sorularına yerli sanayiden cevap bekliyoruz" dedi.

HAVADA VE DENİZDE "TÜRKİYE" ENDİŞESİ

Dendias, hava kuvvetleri ve donanmadaki yenilenme sürecini anlatırken, F-35 ve F-16 Viper vurgusu yaptı. 2028 başında ilk F-35’i teslim alacaklarını belirten Bakan, hava gücü hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"200 adet son derece modern savaş uçağına sahip, Avrupa’nın en güçlü hava kuvvetlerinden biri olacağız."

Donanma tarafında ise Fransa ile iş birliği içinde üretilen FDI fırkateynlerine dikkat çeken Dendias, "Kionas fırkateyni filoda hizmete girdi. Bu gemi, sınıfındaki en güçlü gemidir. 2030’a kadar hiç olmadığı kadar güçlü bir filoya sahip olacağız" dedi.

"UZAYDA VE SİBER ALANDA TÜRKİYE İLE YARIŞ"

Yunanistan’ın savunma konseptine ilk kez "uzay" ve "siber alanı" eklediklerini söyleyen Dendias, Türkiye’nin uzay çalışmalarına ve Türksat uydularına gönderme yaparak "Tarihimizde ilk kez vatanımızın uzayda 17 mikro uydusu var ve kendi iletişim uydusuna sahip olmaya hazırlanıyor" açıklamasında bulundu.

