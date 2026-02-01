Beşiktaş, Augsburg forması giyen Mert Kömür için resmi teklif yaparken, genç orta saha için temaslar hız kazandı. Sergen Yalçın’ın özel olarak istediği futbolcunun siyah-beyazlılara transferine ilişkin süreç yakından takip ediliyor.

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi çalışmaları hız kazanırken, siyah-beyazlı yönetim orta saha takviyesi için temaslarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş’ın, Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Mert Kömür’ü transfer listesine aldığı öğrenildi. Yönetimin, 20 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüne resmi teklif ilettiği belirtildi.

Sergen Yalçın’ın, kadro planlaması kapsamında Mert Kömür’ü özellikle istediği öğrenildi

SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL İLGİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, kadro planlaması kapsamında Mert Kömür’ü özellikle istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, genç futbolcuyu orta saha rotasyonunda önemli bir parça olarak düşündüğü ve bu nedenle transfer sürecini yakından takip ettiği belirtildi. Sergen Yalçın’ın Mert Kömür ile birebir bir görüşme gerçekleştirdiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

TRT Spor'un haberine göre Mert Kömür’ün, Beşiktaş forması giymeye olumlu yaklaştığı ve bu isteğini kulübü Augsburg’a ilettiği ifade edildi. Genç oyuncunun kariyer planlaması doğrultusunda siyah-beyazlı ekibin ilgisini değerlendirdiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Augsburg formasıyla 19 resmi maçta görev alan Mert Kömür, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Orta sahada farklı bölgelerde forma giyebilen genç futbolcunun, düzenli forma şansı bulduğu karşılaşmalarda istatistiklerine yansıyan bir performans ortaya koyduğu belirtildi. Mert Kömür’ün futbol kariyerine de Augsburg altyapısında başladığı ve kulüp bünyesinde gelişimini sürdürdüğü kaydedildi.

