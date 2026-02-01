Serie A’nın 23. haftasında Cagliari, sahasında Hellas Verona’yı 4-0 yendi. Maça ilk 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, enfes bir gole imza attı. Karşılaşmanın ardından Semih Kılıçsoy, golü ve performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie A’nın 23. haftasında Cagliari, Unipol Domus’ta konuk ettiği Hellas Verona’yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada Cagliari’nin gollerini 36. dakikada Luca Mazzitelli, 84. dakikada Ibrahim Sulemana ve 90+1. dakikada Riyad Idrissi kaydetti. Mücadelede 45+2'nci dakikada Semih Kılıçsoy enfes bir gole imza attı.

Maça ilk 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, 66. dakikada oyundan alındı. Cagliari’de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu, bu sezon Serie A’da 17 maçta 4 gole ulaştı.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından DAZN mikrofonlarına konuşan Semih Kılıçsoy, golü için, “Bugünkü gol gerçekten güzeldi. Eğer geçersiz sayılsaydı üzülürdüm. Onaylanmasına sevindim.” dedi.

İtalya’ya uyum süreciyle ilgili olarak, “Bir forvet için gol atmak çok önemli. Başlangıçta alışmak zordu ama zamanla uyum sağladım. Cagliari’de kendimi çok iyi hissediyorum ve bu kulüpte olmaktan çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Serie A ile Türkiye arasındaki farklara değinen milli futbolcu, “Fiziksel olarak güçlüyüm ancak Türkiye ile burası arasındaki en büyük fark taktik seviye. Bu anlamda burada seviye çok daha yüksek. Yine de İtalyan savunmalarını geçebilecek özelliklere sahip olduğumu biliyorum.” şeklinde konuştu.

