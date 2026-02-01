İran ile Avrupa Birliği arasında gerilim tırmandı. AB’nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine eklemesinin ardından İran Parlamentosu, AB üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerini terör örgütü olarak tanıdı.

İran, Avrupa Birliği’nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine almasının ardından misilleme yaptı. İran Parlamentosu, AB üyesi ülkelerin silahlı kuvvetlerini terör örgütü olarak tanıma kararı aldı.

İRAN MECLİSİ "AMERİKA VE İSRAİL'E ÖLÜM" SLOGANLARIYLA İNLEDİ

İran’da milletvekilleri, Meclis oturumunda Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) üniformaları giyerek, "Amerika'ya ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı.

İran’dan AB’ye misilleme: Avrupa orduları “terör örgütü” ilan edildi

AB- İRAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB’nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine eklediğini açıklamıştı.

AB Konseyi ayrıca İran İçişleri Bakanı İskender Mumini’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkiliyi ve devlet kurumunu yaptırım listesine aldı. Yaptırımlar, insan hakları ihlalleri ve Rusya-Ukrayna savaşı gerekçeleriyle devreye sokuldu.

TAHRAN: SONUÇLARI AB ÜSTLENECEK

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de karara ilişkin bir mesaj paylaştı.

Laricani, İran Meclisi’nin daha önce aldığı karar doğrultusunda, Devrim Muhafızlarını terör listesine alan ülkelerin ordularının terörist kabul edildiğini hatırlattı.

Laricani, bu adımın sonuçlarından doğrudan Avrupa ülkelerinin sorumlu olacağını dile getirdi.

İRAN DAHA ÖNCE ABD ORDUSUNU DA HEDEF ALMIŞTI

İran, 2019 yılında ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusunu “yabancı terör örgütü” ilan etmesinin ardından ABD ordusunu terör örgütü olarak tanımlamıştı. Benzer bir yasal düzenleme, AB ihtimaline karşı 2023 yılında da Meclis’ten geçirilmişti.

AB YAPTIRIMLARI GENİŞLETİLDİ

AB’nin son kararlarıyla birlikte İran’a yönelik yaptırım listesinde yer alan kişi sayısı 247’ye, kurum sayısı ise 50’ye yükseldi. Listede yargı mensupları, medya ve siber kurumlar ile bazı yazılım şirketleri yer aldı.

AB, bu kurumları sansür faaliyetleri, çevrim içi manipülasyon ve gözetim araçları geliştirmekle suçladı. Yaptırımlar kapsamında mal varlıklarının dondurulması, AB’ye seyahat yasağı ve fon aktarımının engellenmesi kararlaştırıldı.

İRAN’DAN AB’YE SUÇLAMA: İSRAİL ÇİZGİSİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, AB’nin kararını stratejik hata olarak niteledi. Avrupa’nın İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı sessiz kaldığını, İran söz konusu olduğunda ise hızla harekete geçtiğini söyledi.

Arakçi, bölgede çıkabilecek geniş çaplı bir savaşın Avrupa’yı da doğrudan etkileyeceğini, enerji fiyatları ve güvenlik krizlerinin kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

