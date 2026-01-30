Ankara, son dönemde tırmanan ABD-İran krizinin çözümü için diplomatik girişimlere başladı. Dün Tom Barrack’ı kabul eden Dışişleri Bakanı Fidan, bugün de İranlı mevkidaşı Arakçi’yi konuk edecek. İkili ilişkiler, PKK uzantısı PJAK’ın İran’da sebep olduğu karışıklıklar da ele alınacak.

Türkiye, ABD-İran krizinin diplomasi yoluyla çözülmesi için resmen devreye girdi. Bölgemizde yeni bir savaş istemediğini her fırsatta dile getiren Ankara, ABD ve İran’ı bir masa etrafında buluşturarak, problemin bombalar yerine diplomasi ile çözülmesi için çaba sarf ediyor.

ABD-İran arasında mekik diplomasisi düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi. İkilinin zirve noktasına ulaşan ABD-İran gerginliğini ele aldığı öğrenildi. Barrack ile yapılan görüşmede ABD tarafına, “Bölgede yeni savaş uzun yılar kapanmayacak ağır yaralara yol açar” uyarısını ileten Bakan Fidan’ın, “İran’ı huzur ve güvenliği Türkiye ve bölge için çok önemli” dediği öğrenildi.

Fidan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Görüşme ile ilgili resmi açıklama gelmezken, sürpriz bir gelişme de İran tarafında yaşandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine yönelik tehditlerin iyice arttığı kritik bir dönemde bölgesel ve ikili meseleleri görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı.

İranlı Bakan’ın bugün Ankara’da olacağı Bakan Fidan ile ikili bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Bu arada, Fidan’ın Barrack’a olduğu gibi Arakçi’ye de gerilimi artıracak söylemler yerine diplomasi yolunu zorlamaları, bu konuda Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ileteceği kaydedildi.

