HANNOVER MESSE 2026, yapay zekâ ve artan küresel rekabetin şekillendirdiği sanayi dönüşümünü mercek altına alacak. Fuarda 3 bini aşkın şirket geleceğin üretim ve enerji çözümlerini sergilerken, Türkiye de 100’den fazla firmayla yerini alacak.

ÖNDER ÇELİK / İSTANBUL - Küresel rekabetin, yükselen maliyetlerin ve yapay zekânın da etkisiyle, endüstri tarihî bir dönüşümden geçerken, 20-24 Nisan arasında Hannover’de 79’uncu kez düzenlenecek.

HANNOVER MESSE 2026, şirketlerin bu zorlukları nasıl fırsatlara dönüştürebileceklerini gösterecek. HANNOVER MESSE Küresel Direktörü Basilios Triantafi llos “3 binden fazla şirket, yapay zekânın önemli bir rol oynadığı günümüzün ve geleceğin üretim ve enerji tedarikine yönelik çözümlerini sergileyecek” dedi.

Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Sayın Belkıs Ertaşkın da “İTO’nun millî katılım organizasyonuyla birlikte Türkiye’den 100’ü aşkın firma ile fuara katılım sağlayacağız” diye konuştu.

