Irak Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Trump’ın Irak’taki başbakanlık sürecine ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, ülkenin iç siyasi süreçlerine yönelik her türlü dış müdahalenin reddedildiği vurgulandı.

Irak Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak Meclisi’ndeki cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık seçimlerine dair açıklamalarına yazılı bir açıklamayla karşılık verdi. Açıklamada, Irak’ın iç siyasi süreçlerine yönelik dış müdahale girişimlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan değerlendirmede, Irak’taki siyasi sürecin tamamen halkın iradesine ve anayasal çerçeveye dayandığına dikkat çekilerek, “Irak’ın iç meseleleri yalnızca Irak halkının karar verebileceği egemen bir alandır. Seçim ve hükümet kurma süreçleri, demokratik yollarla şekillenmektedir” ifadelerine yer verildi.

"HALKIN TERCİHLERİNİN DOĞAL BİR SONUCU"

Ulusal egemenliğe saygının, siyasi istikrarın ve devlet yapısının güçlendirilmesinin temel unsurlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, hükümetin oluşum sürecinin de halkın tercihlerinin doğal bir sonucu olduğu kaydedildi.

Irak yönetiminin tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama ilkesi temelinde ilişki kurmayı hedeflediği belirtilirken, Bağdat’ın bölgesel ve küresel barışa katkı sunan dengeli bir dış politika izleme kararlılığı da yinelendi.

FARKLI KESİMLERDEN DE TEPKİ VAR

Öte yandan Trump’ın açıklamalarına Irak siyasetinin farklı kesimlerinden de tepkiler geldi. Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile Şii siyasi grupların oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi, Trump’ın tutumunu ve olası dayatmalarını kınayarak ulusal irade vurgusu yaptı.

Yaşanan gerilimin, Trump’ın Koordinasyon Çerçevesi’nin eski Başbakan Nuri Maliki’yi yeniden aday göstermesine karşı çıkmasıyla başladığı belirtildi. Trump’ın, Maliki’nin başbakan seçilmesi durumunda Irak’a yapılan yardımların kesilebileceğini dile getirmesi, iki ülke arasında diplomatik krize yol açmıştı.

