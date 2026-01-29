ABD Başkanı Donald Trump, "Birçok kişi Hamas'ın silah bırakmayacağını söylüyordu. Hamas silah bırakacak gibi gözüküyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısı öncesinde basın açıklamasında bulundu.

Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti" dedi.

Gazze'deki duruma da değinen ABD Başkanı Trump, "Birçok kişi Hamas'ın silah bırakmayacağını söylüyordu. Hamas silah bırakacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

