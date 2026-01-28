Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti. Yetkililer, yosunların kirlilikten kaynaklanmadığını, sert lodos nedeniyle kıyıya vurduğunu belirtti.

Tekirdağ'da iki gündür etkili olan lodosla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. Sahildeki bazı alanlarda ise kırmızı yosun birikti.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yosunların lodosla kıyıda biriktiğini söyledi.

Tekirdağ'da sahil kızıla büründü, nedeni belli oldu

"KİRLİLİKTEN KAYNAKLANMIYOR"

Yosunların sadece kötü koku yaptığını belirten Pehlivanoğlu, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Zamanla kötü koku yayıyor sadece." dedi.

Pehlivanoğlu, kırmızı yosunlarla kaplanan kesimlerin belediye ekiplerince temizleneceğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası