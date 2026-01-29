Ara transferde Yasin Özcan'ı resmiyete döken ve Inter'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi İstanbul'a getiren Beşiktaş'ın, Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh için girişimde bulunduğu idida edildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın, Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh'u istediği ileri sürüldü.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

TRT Spor'un haberine göre; siyah beyazlılar, Genk forması giyen 24 yaşındaki golcü Hyeon-gyu Oh'u takıma katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

BU SEZON 13 GOLE KATKI YAPTI

Belçika ekibi Genk ile 2028' kadar sözleşmesi bulunan Hyeon-gyu, bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

