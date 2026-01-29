Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor: İniş saati açıklandı
Beşiktaş'ın Inter'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristjan Asllani, bu gece İstanbul'da olacak.
KULÜP DUYURDU
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.
23 yaşındaki Arnavut oyuncu Asllani'yi taşıyan uçağın bu akşam 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.
