Juventus'a 3. Türk: Milli golcü, imza için İtalya'ya gidiyor
İtalyan devi Juventus'un, Hollanda ekibi Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki genç yetenek Esad Deniz'in transferi için her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.
Ara transfer çalışmalarına devam eden Juventus, Kenan Yıldız ve Teoman Gündüz sonrası bir genç Türk futbolcu için daha harekete geçti.
ANLAŞMAYA VARILDI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki genç yetenek Esad Deniz'in transferi için her konuda anlaşmaya vardı.
İTALYA'YA GİDİYOR
Türkiye U16 takımında da forma giyen santrforun bugün İtalya'ya gideceği ve yarın sağlık kontrollerinin ardından 2028'e kadar geçerli olacak anlaşmaya imza atacağı aktarıldı.
