Youssef En Nesyri kiralık transfer için ikna edemeyen Juventus'un, Fenerbahçe'nin diğer golcüsü Jhon Duran için resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe ile transferi konusunda anlaşma sağlayan ancak En Nesyri'nin kiralanmak istememesinin ardından oyuncudan vazgeçen Juventus, bu kez sarı lacivertli takımın kapısını Kolombiyalı golcü için çaldı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İtalyan devi Juventus, Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran için resmi teklif yaptı.

Juventus ve Fenerbahçe, 22 yaşındaki golcü Jhon Duran'ın transferi için resmi görüşmelere başladı.

Juventus'tan Fenerbahçeli yıldız için sürpriz teklif: En Nesyri derken ters köşe

FENERBAHÇE'DE KİRALIK

Suudi ekibi Al Nassr'ın Aston Villa'dan 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Duran, sezon başında Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.

EN NESYRI TRANSFERİ İPTAL

Juventus'un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini, Fenerbahçeli Youssef En Nesyri'nin transferiyle ilgili görüşmelerin askıya alındığını söylemişti.

Chiellini, "Oyuncu ile görüşmeye gittik. Transferin formülü hakkında bazı şüphelerini dile getirdi, bu yüzden bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme veya başka fırsatlar olup olmadığını göreceğiz. Şu an için bu transfer kapandı." ifadelerini kullanmıştı.

