Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası pamuk ipliğine bağlı Fenerbahçe, Romanya'daki kapanış maçına sıkıntılı çıkacak. Sarı lacivertliler, 23 kişilik UEFA listesindeki 8 isimden mahrum.

Avrupa Ligi’nde ilk 24’te yer almayı garantileyen Fenerbahçe, play-off’lar öncesi FCSB ile oynayacağı son maç öncesinde kadro sıkıntısı yaşıyor. Aston Villa yenilgisiyle ilk 8 umutları neredeyse imkânsız hâle gelen sarı-lacivertliler, ilk 24 şansı da düşük olan Rumen ekibi karşısına önemli eksiklerle çıkacak.

23 kişilik UEFA listesinden İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve Szymanski ile yollarını ayıran Fenerbahçe; sarı kart cezalısı Skriniar ile sakatlıkları bulunan Brown, Levent, Alvarez ve İsmail’den de faydalanamayacak.

SIRA DIŞI BİR SAVUNMA

Sakatlığı çok ciddi olmasa da ligdeki Kocaelispor maçını düşünerek İsmail’i riske etmesi beklenmeyen Domenico Tedesco, Talisca’yı da aynı gerekçeyle yedek soyundurmayı planlıyor. Mert, Guendouzi ve Musaba’yı statü gereği kullanamayacak olan İtalyan teknik adam, takımdan ayrılması beklenen En-Nesyri’yi oynatmaya da sıcak bakmıyor.

ALT YAPIDAN OYUNCULAR DESTEK VERECEK

Savunmada Oğuz, Çağlar, Oosterwolde ve Mert’ten oluşan farklı bir blok hazırlayan Tedesco, orta sahadaki açığı ise Semedo ile kapatmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, ikisi kaleci olmak üzere 15 kişilik kadroyu altyapıdan oyuncularla destekleyecek.

UMUTLAR TALISCA’DA

Forvet hattından beklenen verimi alamayan Kanarya’da öne çıkan isim Anderson Talisca oldu. Genelde Tedesco’nun hamle oyuncusu olarak kullandığı ve yüksek katkı aldığı Brezilyalı futbolcu, Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.

