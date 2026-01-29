Forvet ayrılığı konusunda kime niyet kime kısmet durumu söz konusu… Yönetim En-Nesyri’yi göndermek isterken son gelişmeler ibreyi Jhon Duran’a çevirdi.

Takım içinde huzursuz bir görüntü sergileyen ve son anda sakatlandığı iddia edilerek FCSB kafilesine alınmayan golcü oyuncunun yol ayrımında olduğu öne sürüldü. Premier Lig ekiplerinin transfer gündeminde olan Duran’ın gidişine teknik ekibin de onay verdiği belirtildi. Bu durumda vedasına kesin gözüyle bakılan ancak Domenco Tedesco’nun performansından memnun olduğunu söylediği En-Nesyri kadroda tutulacak.

KANTE İÇİN SIKI PAZARLIK

F.Bahçe Al-İttihad forması giyen Kante’nin transfer için yoğun mesai harcıyor. Fransız yıldız ile her konuda anlaşmaya varan ve sezon sonunu beklemeden işi bitirmek isteyen sarı lacivertli yönetim 10 milyon avro bonservis talebine karşı 4-5 milyon avro öneriyor.

ALBERTO&PEDRO LİSTEDE

Jhon Duran ve En-Nesyri’den istediği verimi alamayan ve yeni golcü bakan Fenerbahçe Brezilya’ya üst kurdu. Kanarya’da öne çıkan isimler Corinthians forması giyen Yuri Alberto ve Flamengo’dan Pedro oldu. Yönetim her iki oyuncunun kulüpler ve menajeriyle temasa geçti ve şartları sordu.

