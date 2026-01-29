Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısı düzenliyor. 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat ile girdiği başkanlık yarışını kaybeden, 29 Aralık 2024'te başkanlık koltuğuna oturan Adalı, bir süredir tribünlerden yükselen 'istifa' tezahüratlarına canlı yayında cevap verdi.

Süper Lig'de geride kalan 19 haftada topladığı 33 puanla lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalan Beşiktaş, beklenen futbolun sergilenememesi ve devre arası transferlerin gecikmesi gerekçesiyle taraftarlarının 'istifa' tezahüratları ile gündeme geliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte tepkilerin odağındaki isim olan Başkan Serdal Adalı, kameraların karşısına geçti.

Serdal Adalı

"DIŞARIDA DA BİR TAKIMIN MAAŞINI ÖDÜYORUZ"

Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Adalı, "Hiçbir iş yapamadı" eleştirilerine tepki göstererek, görev sürecinde tarihin en büyük borç ödemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Adalı, "Bazılarının kaçarak bıraktığı Beşiktaş'a, Serdal Adalı gelir ve elini taşın altına koyar. Göreve gelmeden önceki yönetimlerin aldığı oyuncuların neredeyse tamamının maaşlarını ödemeye devam ediyoruz. Yani dışarıda da bir futbol takımının maaşlarını ödüyoruz. Kim aldı bu oyuncuları?" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Bu camianın sezon devam ederken hiçbir şekilde ne yeni bir seçime, ne bir başkan ya da teknik direktör değişikliğine tahammülü kalmamıştır. Her bağırıldığın başka mı değişecek, teknik direktör mü gidecek? Biz bu alışkanlığı bitireceğiz! Beşiktaş 'istifa' tezahüratrlarıyla istikamet verilelemeyecek kadar büyüktür. Artık istikrara, birlik ve beraberliğe ihtiyaç vardır. 'istifa' diye bağıranlar hep olacak. Ben bana inananları zan altında bırakarak kaçarcasına gitmem. Beşiktaş'ın bu pusu kültürünü söküp atması adına görevimin başındayım. Sözlerim asla ve asla gerçek taraftarımız için değil. Taraftar bu kulübün sahibidir. Yarın bütün Beşiktaşlılarla, 'Şampiyon Beşiktaş' diye bağıracağız!

"KULÜBE ZARAR VERMEKTENSE TRANSFER YAPMAM"

Serdal Adalı, "İstediğimiz transferlerde sorunlar çıktı. Kulüpleri bırakmak istemedi veya çok para istediler. Şimdi tepki almamak için 5 Milyon euroluk adama, 10 milyon euro mu vereyim? Ben bunu yapmam. Beşiktaş'ı zarara uğratmaktansa, transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş, 19 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalamıştı

"HERKESİ TAKIMINA DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Beşiktaş Başkanı, "Taraftarlarımız üzgün ve kızgın, çok daha iyi Beşiktaş görmek istiyorlar. Onları anlıyorum, ben de bu yoldan geliyorum. Elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Cumartesi ilk düdükle protestolar başlayacak ama çocuklarımızın ayakları titreyecek. Beşiktaş'ın iyiliği için her protestoya boynum kıldan incedir. Yeter ki o forma altında çocuklar kendini değersiz hissetmesin ve kendi evinde baskı yaşamasın. Herkesi takımına destek olmak için davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

"BU AKŞAM ORTA SAHAYA BİR TRANSFER GELECEK"

Devre arasında 4 oyuncu alacaklarını dile getiren Serdal Adalı, "Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in kurduğu ekiple transfer çalışması yapıldı. Her bölge için 2-3 alternatifli liste çıkarıldı. Telefona günde 300 futbolcu bilgisi geliyor, biz böyle transfer yapmıyoruz. 20 milyon euroluk oyuncuya 30 milyon euro isteniyor. Akşam 20:00'e kadar her oyuncunun transferini bitiririm ama mali olarak bakmak lazım. Kaos olacak diye sokağa para atmam, Beşiktaş'ın tek kuruşunu heba etmem. Pahalıya oyuncu alacağız, fazla vereceğiz ama bilin ki, o futbolcuyu daha sonra sattığımızda daha fazla gelir elde edeceğiz. Yaz transfer döneminde aldığımız oyunculardan zarar etmeyeceğimizi söyledim, etmeyeceğiz. Son sözleşmesini yapacak futbolcu almayacağım. Bir gecikme oldu, bunu değerlendiriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra masaya yatıracağız. Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, bu rakama Yasin Özcan dahil değil" dedi.

Sergen Yalçın

ARALIK 2024 VE MAYIS 2025 SEÇİMLERİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 29 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da Hüseyin Yücel'e karşı büyük üstünlük kuran Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 36'ıncı başkanı seçilmişti. 25 sandıktan Adalı'ya 8901, Yücel'e 3637 oy çıkmıştı. Kulüp tüzüğü gereği 11 Mayıs 2025 tarihinde Seçimli Olağan Genel Kurul düzenlenirken; Gürkan Aksoy'a karşı yarışan Adalı, 4 bin 648 oyla ikinci defa başkan olmuştu.

