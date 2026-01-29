Beşiktaş, Lokomotiv Moskova’nın Meksikalı stoperi için devrede. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri siyah beyazlıların teklifini doğrulayarak "Kulüpler görüşüyor. Bizim kış döneminde ayrılık gibi bir düşüncemiz yok ama iki taraf anlaşırsa yapabileceğimiz bir şey olmaz” şeklinde konuştu.

MURAD TAMER - Teknik direktör Sergen Yalçın ve taraftarın bir an önce transfer beklediği Beşiktaş'ta girişimler devam ediyor. Devre arasında en az 3-4 takviye yapması beklenen siyah beyazlılar stoper konusunda Rusya pazarında. Wolverpampton'ın savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'ya yoğunlaşan ve kulübünün 18 milyon avro istemesiyle geri adım atan Kara Kartal, Lokomotiv Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Meksikalı stoper Cesar Montes'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

13 MİLYON AVRO

Montes'in menajeri Sergio Vizuete görüşmeleri doğrularak "Lokomotiv Moskova'nın, Beşiktaş'tan bir teklif aldığı doğru. Bonservis bedeli üzerinde pazarlık yapılıyor. Kış transfer dönemi için bir ayrılık düşüncemiz söz konusu değil ancak kulüpler kendi aralarında anlaşır ve bu transferi uygun görürse, bizim yapabileceğimiz bir şey olmaz" dedi. Beşiktaş'ın 13 milyon avroya kadar çıkabileceği ancak L. Moskova'nın da ligin en iyi savunmacısını bırakmaya niyetli olmadığı iddia edildi.

PİYASA DEĞERİ 7 MILYON

Lokomotiv, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Cesar Montesi 2024'te 6 milyon avro bonservis bedeli almıştı. Şu anda güncel karşılığında Almeria'dan piyasa değeri 7 milyon avro olan oyuncunun 2026'a kadar mukavelesi bulunuyor.

