Beşiktaş, 19 yaşındaki defans oyuncusu Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Yasin Özcan'ın transferini resmen açıkladı.

1+4 YILLIK MUKAVELE

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

KASIMPAŞA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Kasımpaşa altyapısında yetişen genç futbolcu, 90'ı Süper Lig olmak üzere lacivert-beyazlı formayı 94 kez sırtına geçirdi. Yasin, bu sezon yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Daha sonra Anderlecht'e kiralanan savunma oyuncusu, Belçika ekibinin formasını bu sezon 6 maçta terletti.

Yasin Özcan, A Milli Takım formasını ise 1 kez giydi.

Haberle İlgili Daha Fazlası