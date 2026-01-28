Beşiktaş'ın, Norveç futbolunun yükselen yeteneklerinden Jens Hjerto Dahl transferinde kulübü Tromsö ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Ara transferde Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için kulübü Tromsö ile el sıkıştığı öne sürüldü.

TOPLAM 9 MİLYON AVRO BONSERVİS

Foot Mercato’nun haberine göre; Beşiktaş ile Tromsö arasında yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı.

Transferin 8 milyon avro bonservis bedeli ve 1 milyon avro bonus karşılığında tamamlanması beklendiği kaydedildi.

OYUNCUYLA GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Haberde, siyah-beyazlıların şu anda Jens Hjerto Dahl'ın temsilcisiyle oyuncunun kişisel şartları üzerine görüşmelerini sürdürdüğü ve tarafların anlaşması halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği belirtildi.

DEV KULÜPLERİN İLGİSİ VAR

Jens Hjerto Dahl için İtalya'dan Bologna, Lazio ve İngiltere'den Liverpool'un da ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

Bu sezon Tromsö formasıyla 35 maça çıkan Jens Hjerto Dahl, bu müsabakalarda 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

