Kariyer planlaması yapan oyuncular Kartal’ı tercih etmiyor, riski göze alanlar ise değerinin çok üstünde paralar talep ediyor. Teklif alan isimler Beşiktaş’ta piyasa değerinin düşmesinden çekiniyor, huzursuz ortam yüzünden futbolcular birer birer takımdan ayrılıyor...

MURAD TAMER - Bir dönem Türkiye’ye gelen yabancı futbolcular için Beşiktaş, yalnızca büyük bir kulüp değil; Avrupa’ya açılan güçlü bir vitrin, kariyer basamağı ve prestijli bir duraktı. Bugün ise siyah-beyazlı kulüp, transfer masasında giderek daha fazla ikna etmeye çalışan, hatta zaman zaman kendini savunmak zorunda kalan bir pozisyona düşmüş durumda. Bu değişimin nedeni tek başına bütçe değil. Asıl mesele, Beşiktaş’ın son yıllarda kaybettiği istikrar.

Beşiktaş’ta başkanlar, teknik direktörler, sportif akıllar ve futbol yapılanmaları sık sık değişti. Bu tablo kulüp içinde olduğu kadar kulüp dışında da net bir algı oluşturdu: Beşiktaş’ta yarının ne getireceği belli değil...

BEŞ SENEDE 11 HOCA

Sadece beş senede 11 defa teknik direktör değişimi yaşandı. Yöneticiler, teknik adamlar birbirlerini suçladı, gizli defterler açıldı, eski başkan bile yumruklandı; hem de divan başkanı tarafından. Kariyerinde yükselmek isteyen futbolcular bu ortamdaki Beşiktaş’ı tercih etmiyor. Gelmeyi kabul edenler ise çılgınca ücretler istiyor.

Huzursuz ortam mevcut kadrodaki isimleri de tedirgin ediyor. Sadece ocak ayında sekiz oyuncu takımdan ayrıldı. Rafa Silva, Beşiktaş macerası için ‘En kötü günlerim’ dedi. Kartal Yuvası’ndan yetişen Demir Ege Tıknaz 4 bin kilometre uzağa kaçarken, Semih Kılıçsoy bile “İyi şeyler hatırlamıyorum” dedi Beşiktaş’taki son sezonu için.

İSTİKRAR ŞART

Beşiktaş’ın yeniden cazibe merkezi olması için yıldız transferlerinden önce istikrarı sağlaması gerekiyor. Aksi hâlde her transfer dönemi, aynı soruların ve aynı gecikmelerin tekrarlandığı bir döngü olmaya devam edecek. Başkan Serdal Adalı da istikrar için camiadaki ‘Çare seçim’ algısını yıkmaya çalışıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası