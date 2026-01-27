Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Wilfred Ndidi’nin babası Sunday Ndidi’nin geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Siyah-beyazlı camia, Nijeryalı oyuncu ve ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi’nin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; Futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denild

Haberle İlgili Daha Fazlası