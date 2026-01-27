HABER MERKEZİ
Beşiktaş’ta Abraham ayrılığı! İngiliz yıldız Premier Lig yolcusu
Beşiktaş, golcü oyuncusu Tammy Abraham’ın İngiltere temsilcisi Aston Villa’ya transferi için resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol A.Ş., Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.” denildi.
