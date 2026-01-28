Beşiktaş'ta ayrılıklar kervanına son olarak İngiliz santrfor Tammy Abraham eklenirken, taraftarları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz ağustos ayında İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna katttığı El Bilal Toure'nin paylaşımı kafa karıştırdı.

Beşiktaş'ta Gabriek Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva'nın ardından Tammy Abraham da devre arasında takımdan ayrıldı. İngiliz forvetin Aston Villa'ya gitmesiyle Mustafa Hekimoğlu ile birlikte forvet hattında alternatifsiz kalan El Bilal Toure'den dikkat çeken bir hamle geldi.

El Bilal Toure, Beşiktaş'ta çıktığı 15 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı

"SIFIRLA, YENİDEN BAŞLA, ODAKLAN"

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen ve kaptan Orkun Kökçü'nün ardından takımın en pahalı ikinci ismi olan Fildişi Sahilli santrforun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

"Sıfırla, yeniden başla, yeniden odaklan" ifadelerini kullanan 24 yaşındaki futbolcunun bu mesajı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve "Takımdan ayrılmak mı istiyor?" sorusunu akıllara getirdi.

El Bilal Toure'nin paylaşımı

