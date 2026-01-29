Kırıkkale’de Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da yargılandığı “icbar suretiyle irtikap” davasında ilk duruşma görüldü. İtirafçı sanık milyonlarca liralık para trafiğini anlatırken, Sungur suçlamaları reddetti, mahkeme duruşmayı 30 Ocak’a erteledi.

Kırıkkale’de yürütülen “icbar yoluyla irtikap” soruşturması kapsamında, eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da sanıklar arasında yer aldığı davanın ilk duruşması yapıldı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Sungur ile birlikte U.B., S.A., O.U. ve C.Y. katılırken; Y.N.Y., D.A., E.Y., Z.Ç. ve M.S. ise tutuksuz olarak salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Ö.B. ile müşteki C.S. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

İTİRAFÇI ANLATTI

Tutuksuz sanık ve itirafçı Y.N.Y, savunmasında Ahmet Sungur ile uzun yıllardır ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde olduğunu söyledi. Kendisine ait olan banka hareketlerinin araç satışları ile alacak vereceklerden kaynaklandığını öne süren Y.N.Y, aldıkları 18 milyon lirayı iş adamı sanık U.B'ye gönderdiğini ifade etti.

Y.N.Y., alınan paraları U.B'nin yönlendirmesiyle piyasa borçlarının ödenmesinde kullanıldığını anlattı. İtirafçı olmasından dolayı bu süreçte sanık O.U. ile U.B'nin yakın çevresinden tehdit aldığını söyleyen Y.N.Y., bunun üzerine kendilerinden şikayetçi olduğunu kaydetti.

AHMET SUNGUR HİÇBİR ŞEYİ KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Ahmet Sungur ise duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. İrtikap suçunu işlemesinin mümkün olmadığını belirten Sungur, seçim sonrası binaların kontrol edilmesi için talimat verdiklerini ve yanlış işlemleri iptal ettiklerini söyledi.

Y.N.Y'yi uzun yıllardır tanıdığını aktaran Sungur, yaşadığı borç sorununu öğrendikten sonra kendisini uyardığını, ardından aleyhlerine ifade verdiğini öne sürdü.

Sanıklar O.U, U.B. ve Ö.B'nin savunmalarının ardından avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. Duruşma, 30 Ocak cuma günü saat 09.30'da devam edecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında, 19 Eylül 2025'te eski Belediye Başkan Ahmet Sungur ile C.Y., O.U., S.A., U.B., Y.N.Y., D.A., E.Y., M.S., Ö.B. ve Z.Ç. gözaltına alınmıştı. Sungur ile C.Y., O.U., S.A. ve U.B. tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ahmet Sungur, D.A., Y.N.Y., C.Y., O.U., S.A., M.S., Ö.B., D.A. ve U.B. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, Z.Ç. ile E.S. hakkında yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

