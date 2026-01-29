Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı kulis bilgisine göre, görüşmede Dervişoğlu, Özel’e Dem Parti konusunda ciddi bir uyarıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmenin gündeminde, Suriye’deki gelişmeler ve Dem Parti üzerinden yürütülen siyaset olduğu ortaya çıktı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in paylaştığı kulis bilgisine göre, CHP lideri daha önce Dem Parti’yi kabulünde Suriye’de yaşananları “insanlık dramı” olarak nitelendirmiş ve SDG söylemine destek vermişti. Ancak Müsavat Dervişoğlu, hem kapalı görüşmede hem de basına açık toplantıda CHP liderini Dem Parti konusunda uyardı.

Müsavat Dervişoğlu’ndan CHP liderine Dem uyarısı: Mayınlara ortak olmayın

Atik'in konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

" İyi Parti’den CHP’ye DEM uyarısı

“Dem Partinin döşediği mayınlara ortak olmayın”

"GÜNAHI ÇOK AŞTI..."

Dervişoğlu, “İmralı Partisinin Türkiye’nin toplumsal hatlarına döşediği mayınlara ortak olmamak gerekmektedir. Bilinmesi gereken yaşananların kardeşlik hikayelerinin arkasına sığınarak örtülebilecek bir günahı çok aştığı gerçeğidir.” diye konuştu.

Milli kimlik vurgusu yapan Dervişoğlu, “Herkes cumhuriyete dair hassasiyetlerimizin önemsemeli” dedi."

