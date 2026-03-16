ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı açmak için kurmayı planladığı uluslararası koalisyona Almanya, Japonya ve Çin’den beklenen destek gelmedi. Pekin yönetimi, koalisyona katılma konusunda çekimser olduğunun işaretini verirken, Trump’ın "ziyareti erteleyebilirim" tehdidine karşı da sessizliğini korudu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında Trump’ın koalisyon çağrısına ilişkin soruları cevaplamaktan kaçındı.

ABD’den resmi bir davet alıp almadıkları veya Boğaz’a savaş gemisi gönderip göndermeyecekleri yönündeki sorulara ilişkin Lin, "Tüm taraflarla iletişim halindeyiz ve durumun yatıştırılması için çaba göstermeye kararlıyız" demekle yetindi.

TRUMP'IN "ERTELEME" TEHDİDİNE YORUM YOK

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in yardım etmemesi halinde bu ay sonunda Pekin’e yapacağı ziyareti erteleyebileceğini açıklamıştı. Çinli Sözcü Lin, Trump’ın bu restine dair yorum yapmaktan kaçınarak, Pekin'in askeri operasyonların derhal durdurulması ve gerilimin daha fazla yükseltilmemesi çağrısını yineledi.

JAPONYA DA KOALİSYONA 'MESAFELİ'

Trump’ın Hürmüz planına sadece Çin değil, en yakın müttefiklerinden Japonya da temkinli yaklaşıyor.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, mecliste yaptığı konuşmada gemi gönderme konusunda henüz bir karar almadıklarını belirterek, "Japonya'nın bağımsız olarak neler yapabileceğini incelemeye devam ediyoruz" diyerek Washington’a açık çek vermedi.

TRUMP: "PETROLÜN YÜZDE 90'INI ONLAR ALIYOR"

Trump, koalisyon girişimiyle ilgili yaptığı son açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrolün büyük kısmının müttefikler ve Çin tarafından kullanıldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Umarız bu kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gemilerini boğaza gönderirler. Burası başsız kalmış bir ülkenin (İran) tehdidine maruz kalmamalı. Petrolün yüzde 90'ını oradan alıyorlar, bakalım gelecekler mi?"

ALMANYA TRUMP'A SIRTINI DÖNDÜ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ARD'ye yaptığı açıklamada, Berlin'in böyle bir göreve katılımını gerektiren "acil bir ihtiyaç" görmediğini söyledi. Wadephul, ABD ve İsrail'den İran'a karşı yürütülen savaşın hedefleri ve planlaması konusunda daha fazla bilgi talep ettiklerini iletti.

NATO üyesi, mayın tarama gemilerine sahip ülkeler ise Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa ve İngiltere. İngiltere'nin Hunt ve Sandown sınıfı mayın avlama gemileri halihazırda Bahreyn’de konuşlu bulunuyor. Körfez'de Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ın da aktif mayın tarama gemileri bulunuyor.

AVUSTRALYA'DAN REST: "GEMİ GÖNDERMEYECEĞİZ"

Koalisyona en sert cevap Canberra’dan geldi. Avustralya Kabine Üyesi Catherine King, devlet televizyonu ABC’ye yaptığı açıklamada Trump’ın talebini doğrudan reddetti:

"Hürmüz Boğazı'na gemi göndermeyeceğiz."

GÜNEY KORE "ANAYASA" DEDİ: KARAR PARLAMENTO’DA

Seul yönetimi, Washington’dan gelen baskıya karşı "inceleme" kartını öne sürdü. Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ABD ile iletişimde kalınacağını belirtirken, anayasa gereği ülke dışına asker gönderilmesi için parlamento onayının şart olduğunu hatırlattı.

AVRUPA BİRLİĞİ 'KIZILDENİZ' SINIRINI ÇİZDİ

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Ortadoğu'daki deniz güçlerini takviye etmeyi görüşse de, görev tanımını Hürmüz Boğazı’nı kapsayacak şekilde genişletmeye niyetli değil. Brüksel’deki diplomatlar, AB’nin 2024’te Husilere karşı kurduğu Aspides kuvvetlerinin rolünün değiştirilmesinin beklenmediğini belirtti.

İNGİLTERE VE KANADA "GÖRÜŞMELERE DEVAM" DİYOR

Trump’ın "gelmek istemediler" diyerek hedef aldığı İngiltere’de ise Başbakan Keir Starmer, diploması trafiğini sürdürüyor. Starmer’ın küresel deniz taşımacılığındaki aksaklıkları Trump ile görüştüğü, ayrıca Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya gelerek çatışmalarla ilgili süreci değerlendireceği bildirildi. Ancak Londra’dan da henüz bölgeye ek savaş gemisi gönderileceğine dair somut bir onay çıkmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası