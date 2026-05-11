İngiltere Championship play-off heyecanında final yolculuğu hız kesmeden sürüyor. Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig hedefine bir adım daha yaklaşabilmek için kritik rövanş maçında Millwall deplasmanına çıkacak. Futbolseverler ''Millwall - Hull City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir?'' merak ederken Premier Lig yolundaki karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de netleşti.

Hull City Premier Lig'e çıktı mı sorusu gündeme gelirken Championship sezonunu play-off hattında tamamlayan Hull City, yarı final eşleşmesinin ilk ayağında taraftarı önünde aradığı golü bulamamıştı. Rövanş mücadelesi öncesinde iki takım arasında avantaj dengesi korunurken, kazanan ekip Wembley’de oynanacak finale yükselme hakkı elde edecek. Peki, Millwall - Hull City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir?

MİLLWALL - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş mücadelesinde Millwall ile Hull City karşı karşıya gelecek. Premier Lig hedefinde büyük öneme sahip olan mücadele heyecanla bekleniyor. Millwall - Hull City maçı TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İlk maçın golsüz sona ermesi nedeniyle rövanş karşılaşmasını kazanan takım Championship play-off finaline yükselme hakkı elde edecek.

MİLLWALL - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Millwall ile Hull City arasında oynanacak Championship play-off yarı final rövanş maçı 11 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Londra’da gerçekleştirilecek kritik mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.

HULL CITY PREMİER LİG'E ÇIKTI MI?

Hull City Premier Lig’e yükselmedi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz temsilcisi, Premier Lig bileti alabilmek için play-off mücadelesine devam ediyor. Championship sezonunu 73 puanla 6. sırada tamamlayan Hull City play-off oynama hakkı kazandı.

Millwall eşleşmesini geçmesi halinde Hull City, Wembley Stadı’nda oynanacak final maçında Premier Lig’e yükselmek için son kez sahaya çıkacak. Finalde rakip ise Southampton ile Middlesbrough eşleşmesinin galibi olacak.

