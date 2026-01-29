Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu, Mavi Göl'de ölü bulundu. Özkanatoğlu'nun eşine 'Hakkınızı helal edin' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Özkanatoğlu'na ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.

CESEDİ MAVİ GÖL'DE BULUNDU

Dün Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu tespit etti. Özkanatoğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Serdar Özkanatoğlu

EŞİNE SON MESAJI: HAKKINIZI HELAL EDİN

Eşine 'Hakkınızı helal edin' şeklinde mesaj attığı öğrenilen Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası