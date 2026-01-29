İhlas Haber Ajansı
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu ölü bulundu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan Serdar Özkanatoğlu, Mavi Göl'de ölü bulundu. Özkanatoğlu'nun eşine 'Hakkınızı helal edin' şeklinde mesaj attığı öğrenildi.
Özetle
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, eşine "Hakkınızı helal edin" mesajı attıktan sonra Mavi Göl'de ölü bulunmuştur.
- CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu kayboldu.
- Evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
- Cesedi Mamak Mavi Göl'de bulundu.
- Eşine "Hakkınızı helal edin" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.
- Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Özkanatoğlu'na ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.
CESEDİ MAVİ GÖL'DE BULUNDU
Dün Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu tespit etti. Özkanatoğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
EŞİNE SON MESAJI: HAKKINIZI HELAL EDİN
Eşine 'Hakkınızı helal edin' şeklinde mesaj attığı öğrenilen Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
