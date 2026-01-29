Stablecoin sağlayıcısı Tether, altın piyasasında dikkat çeken bir rol üstleniyor. Bloomberg’in haberine göre şirket, yaklaşık 24 milyar dolar değerinde 140 ton külçe altın biriktirerek, dünya genelinde en büyük altın sahiplerinden biri haline geldi. Tether’in yalnızca geçen yıl satın aldığı 70 tonluk altın, Polonya hariç tüm merkez bankalarının yıllık alımlarını geride bırakıyor.

140 ton altın topladı, sığınağa sakladı YÜZDE 65'LİK ARTIŞTA ÖNEMLİ BİR ETKEN Jefferies analistleri, Tether’in bu hamlesinin altın fiyatlarında görülen son yüzde 65’lik artışta önemli bir etken olduğunu belirtiyor. Şirketin elindeki rezerv, merkez bankaları ve büyük borsa yatırım fonları dışında bilinen en büyük stok olarak dikkat çekiyor. Bloomberg’e konuşan analistler, Tether’i altın piyasasında “önemli yeni alıcı” olarak nitelendiriyor.

140 ton altın topladı, sığınağa sakladı DOLARA ALTERNATİF ALTIN DESTEKLİ PARA BİRİMİ Tether CEO’su Paolo Ardoino, stratejilerini “altın merkez bankası” gibi işleyen bir model olarak tanımlıyor. CEO ayrıca, jeopolitik rakiplerin dolara alternatif olarak altın destekli bir para birimi geliştirme olasılığını öngördüklerini ifade etti.

140 ton altın topladı, sığınağa sakladı ALTINLAR SIĞINAKTA SAKLANIYOR Öte yandan şirketin, altınlarını İsviçre Alpleri’nde eski bir nükleer sığınakta sakladığı aktarıldı. Tether ayrıca, altın ticaretini geliştirmek amacıyla HSBC’den iki kıdemli altın tüccarını işe aldı. Ardoino, hedeflerinin JPMorgan ve HSBC gibi bankalarla rekabet edebilecek dünyanın en iyi altın işlem platformunu kurmak olduğunu söyledi.

140 ton altın topladı, sığınağa sakladı PLANLARI ALTINLA SINIRLI DEĞİL Tether’in planları sadece altın tutmakla sınırlı değil. Bloomberg’e göre şirket, fiziki altın fiyatları ile vadeli işlemler arasındaki farklardan kazanç sağlamak üzere arbitraj fırsatlarını da değerlendiriyor. Şirket ayrıca, Elemental Royalty ve Gold Royalty gibi altın madenciliği ve telif hakkı firmalarına yatırım yaparak madencilik gelirlerinden pay almayı hedefliyor.

140 ton altın topladı, sığınağa sakladı YÜZDE 15'İ ALTINA AYIRACAK Ayrıca Reuters’ın haberine göre, Tether CEO’su Ardoino, şirket portföyünün yaklaşık yüzde 10’unun Bitcoin’e, yüzde 10–15’inin ise altına ayrılmasının hedeflendiğini söyledi. “Kendi portföyümüz için yaklaşık yüzde 10’unu Bitcoin’de, yüzde 10–15’ini ise altında tutmamız makul” diyen Ardoino, Tether’ın toplam yatırım portföyünün büyüklüğüne ya da altın yatırımlarının ne kadarının fiziki altından oluştuğuna ilişkin detay paylaşmadı.

